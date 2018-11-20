Делегации 18 стран примут участие в бизнес-днях в Гомеле

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Делегации 18 стран примут участие в форуме "Бизнес-дни в Гомеле", который пройдет 23 ноября, сообщила сегодня журналистам генеральный директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Марина Филонова, передает корреспондент БЕЛТА.

Намерение стать участниками форума выразили представители Беларуси, России, Украины, Италии, Германии и др. Впервые заявлены Нидерланды, Израиль. "Форум проводится уже в четвертый раз, он неизменно вызывает интерес со стороны действующих и потенциальных партнеров Гомельской области", - отметила генеральный директор Гомельского отделения БелТПП.

К диалогу о межрегиональном сотрудничестве подключатся представители торгово-промышленных палат, бизнес-ассоциаций, деловых кругов стран ближнего и дальнего зарубежья, IT-сферы, диппредставительств.

По словам Марины Филоновой, программа нынешнего форума включает три сессии. О развитии малого и среднего предпринимательства речь пойдет на секции "Эффективный бизнес = успешный регион. Тенденции и инновации". Инструменты межрегионального сотрудничества, международный опыт и механизмы будут представлены на секции "Перспективы проекта "Экономический пояс Шелкового пути" для городов и регионов". Блок "Индустрия встреч - современный инструмент для продвижения имиджа регионов" будет посвящен объединению экономических мероприятий и событийного туризма, примерам эффективных кластеров. Эксперты рассмотрят влияние делового туризма на экономический потенциал конкретной территории.

В этом году для наиболее активных партнеров организаторы форума подготовили памятные знаки "За вклад в развитие международного сотрудничества", которые вручат на церемонии открытия мероприятия.

Бизнес-дни в Гомеле - это эффективная диалоговая площадка для обсуждения актуальных вопросов развития бизнеса, перспективных инвестиционных направлений, установления прямых деловых контактов, выработки стратегий сотрудничества, переговоров в формате B2B, обмена опытом.

Одновременно Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты с 22 по 24 ноября проведет XV Республиканскую универсальную выставку "Бизнес в регионах", которую также смогут посетить участники форума. На ней свою продукцию представят предприятия, организации регионов Беларуси, а также Курской и Брянской областей России.-0-