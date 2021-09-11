11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Делегации городов-побратимов поздравили Гомель с 879-летием, передает корреспондент БЕЛТА.

Гостей встречали председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко и председатель городского Совета депутатов Николай Ковалевич. Теплая встреча состоялась в областном общественно-культурном центре.

Петр Кириченко представил визитку областного центра и рассказал об основных достижениях за последние годы. Он уверен, что ни пандемия, ни какие-либо потрясения не отразятся на крепких добрососедских отношениях.

Делегации из Ростова-на-Дону (Россия) и Нови-Сада (Сербия) преодолели более 1 тыс. км, чтобы поздравить родственный город и его жителей. Председатель городского совета Нови-Сада Елена Маринкович Радомирович отметила, что у городов много общего в истории, близки они и славянскими душами. Она передала приветственный адрес от мэра своего города и пригласила делегацию от Гомеля на день города в Нови-Сад.

Начальник управления по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону Денис Браславский подчеркнул, что у городов на Дону и на Соже большой потенциал совместного и плодотворного сотрудничества.

Также прибыли представители других областных центров: Могилева, Бреста, Витебска и Гродно. Они тепло поздравили город над Сожем, вручили памятные подарки.

Всего у Гомеля 33 города-побратима из 13 стран.

Все гости отмечают красоту и благоустройство города над Сожем. За последние 9 лет Гомель 5 раз признавался лучшим среди городов республики по санитарному состоянию и благоустройству. Пальма первенства досталась гомельчанам и по итогам 2020 года.

Как отметили в горисполкоме, сегодня неслучайно город отмечает свой день рождения под девизом "Гомель идеальный - город для тебя!". Современный Гомель с его развитой инфраструктурой, уникальными памятниками старины, прекрасными парками и скверами навсегда оставляет в сердце каждого гомельчанина частичку себя. И результат этого огромного труда виден повсюду - на каждой улице, в каждом микрорайоне.-0-