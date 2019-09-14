Делегации из 12 городов-побратимов прибыли поздравить Гомель с 877-летием

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Делегации из 12 городов-побратимов и городов-партнеров приехали на торжества в честь 877-й годовщины первого летописного упоминания о Гомеле. Официальный прием гостей прошел в общественно-культурном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Поздравить город над Сожем прибыли друзья из российских Протвино, Воронежа, Ульяновска, Курска, Ростова-на-Дону, Брянска, азербайджанской Гянджи, шотландского Абердина, украинского Чернигова, сербского Нови-Сада, также делегации из Могилева и Бреста. Они направили теплые приветствия и передали сувениры.

Один из старейших побратимов, с которым почти 30 лет Гомель поддерживает и развивает отношения в различных сферах, - Абердин. Советник, заместитель председателя комитета общественной защиты, представитель городского совета Абердина Лесли Данбар назвала Гомель частью большой абердинской семьи. Многие совместные проекты реализуются уже не одно десятилетие, обсуждаются и новые направления. Она пожелала жителям Гомеля мира и процветания.

От лица всех горожан гостей приветствовал председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. Он рассказал о знаковых достижениях областного центра и не менее масштабных проектах, которые реализуются и планируются. За последние семь лет Гомель четыре раза был удостоен звания "Лучший областной центр Республики Беларусь по благоустройству", неоднократно был назван и лучшим для ведения бизнеса, дважды занесен на Республиканскую доску Почета.

География торгово-экономического сотрудничества гомельских предприятий простирается от стран Азии до Европейского союза. Более 40% товарооборота города приходится на рынки России, более 10% - на долю Украины. Гомельские производители участвовали в выставках-ярмарках в Азербайджане, Китае, Грузии, Казахстане, России, Украине, Германии, Сербии и др. Значительные резервы есть не только в развитии торгово-экономической сферы, но и в гуманитарных направлениях.

Год от года Гомель укрепляет позиции активного участника движения породненных городов. Налажен контакт с 33 городами из 13 стран мира. По словам мэра, это означает, что как минимум в этих уголках мира у города над Сожем есть надежные друзья. Партнерские связи способствуют культурной интеграции городов, совместной образовательной деятельности. "И, как показывает практика, расстояние - не помеха дружбе", - подчеркнул Петр Кириченко.

Гости города стали участниками масштабных мероприятий в честь его 877-летия.-0-