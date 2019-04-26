26 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Делегации из 12 стран планируют принять участие в Гомельском экономическом форуме 24 мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления внешнеэкономических связей комитета экономики Гомельского облисполкома Алевтина Саранчук.
"По данным на 26 апреля, о своем участии в форуме, который станет уже 16-м по счету, заявили представители Беларуси, России, Украины, Армении, Болгарии, Индии, Китая, Литвы, Польши, Сербии, Сирии, Эстонии", - отметила Алевтина Саранчук.
В составе делегаций - представители власти, дипмиссий, бизнес-кругов и т.д. Так, например, планируется, что официальную делегацию Хух-Хото (автономный регион Внутренняя Монголия, КНР) возглавит начальник управления промышленности и информатизации городской администрации Гао Жуйцзюнь.
Во время форума будет презентован экономический и инвестиционный потенциал Гомельской области, а также приоритетные проекты. Запланировано подписание инвестиционных договоров, протоколов о намерениях, соглашений.
Программой предусмотрена работа пяти секций: "Агропромышленный комплекс", "Строительный, жилищно-коммунальный и транспортный комплекс", "Торговля, общественное питание и услуги", "Туризм Гомельщины. Перспективы развития", "Малый и средний бизнес".
Участники посетят и XX Международную выставку "Весна в Гомеле", которая будет работать 23-26 мая.-0-
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