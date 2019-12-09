Делегация Брестской области в 2020 году планирует посетить китайскую провинцию Аньхой

9 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Представители Брестской области в сентябре 2020 года планируют посетить с визитом провинцию Аньхой. Такая информация прозвучала сегодня в Брестском облисполкоме на встрече с китайской делегацией во главе с заместителем председателя Постоянного комитета Совета народных представителей провинции Аньхой Се Гуансяном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наше сотрудничество продвигается. Мы нацелены на дальнейшее развитие, заинтересованы в укреплении отношений между регионами, создании платформы для обмена делегациями на высшем уровне. Приглашаем представителей Брестской области посетить в сентябре 2020 года провинцию Аньхой, принять участие в форуме деловых встреч, - сказал Се Гуансян. - Также хотели бы, чтобы наши отношения стали крепче в сферах промышленности, сельском хозяйстве. В частности, заинтересованы в увеличении поставок молочной продукции. Более пристальное внимание необходимо уделить связям в туризме, образовании, культуре".

Заместитель председателя Брестского облисполкома Андрей Клец подчеркнул, что за непродолжительный период между белорусским и китайским регионами сложились хорошие партнерские отношения. Для их укрепления необходимо проработать конкретные проекты. "Однозначно в будущем сентябре направим делегацию на деловой форум, чтобы шире познакомиться с производителями Китая, их возможностями и презентовать себя. При наличии более детально проработанной программы сотрудничества будем организовывать встречу с руководством Брестской области и провинции Аньхой", - отметил вице-губернатор.

В свою очередь председатель областного Совета депутатов Юрий Наркевич пригласил делегацию Аньхоя поучаствовать в форуме-выставке деловых контактов "Брест-2020", который состоится в апреле. Он добавил, что Китай для Брестской области, как и республики в целом, является стратегическим партнером, поэтому резервов для укрепления отношений достаточно. "Экспорт в КНР в этом году по сравнению с 2018-м вырос в полтора раза. Поставляем молочную, мясную продукцию, кондитерские изделия, мороженое, соки, детское питание. Мы видим спрос на наши продукты питания и готовы предложить больше товарных позиций. Это касается не только продовольствия, но и промышленных товаров", - заметил Юрий Наркевич.

Особое внимание во время встречи было уделено совместному проекту, который реализуют компания JAC Motors из провинции Аньхой и холдинг "БелавтоМАЗ". Он предусматривает сборку в Бресте малотоннажных автомобилей и пассажирских микроавтобусов. "Этот проект в стадии развития, идет пока только сборочное производство. Хотелось бы увеличить локализацию на нашем рынке. Объемов пока недостаточно, чтобы мы могли поставлять эту продукцию на соседние рынки. Перспективное направление, над которым работаем, - развитие электротранспорта. Обсуждаем с партнерами возможность производства электромобилей в Бресте", - пояснил Андрей Клец.

Во время визита представители китайской делегации планируют посетить Брестский государственный технический университет, ОАО "Брестмаш" и Кобринский маслосырзавод.-0-