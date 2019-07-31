Делегация эквадорской провинции намерена посетить Минск для установления деловых контактов

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация эквадорской провинции Асуай намерена в ближайшее время посетить Минск для установления деловых контактов. Договоренность об этом была достигнута во время визита посла Беларуси в Эквадоре Игоря Полуяна в провинцию Асуай, сообщили БЕЛТА в посольстве.

Руководитель белорусской дипмиссии встретился с префектом провинции Асуай Яку Пересом. Последний выразил заинтересованность в налаживании экономического, научно-технического и образовательного сотрудничества. Руководитель провинции готов посетить Беларусь с визитом для ознакомления с агропромышленным комплексом, изучения работы автоматизированных комплексов по производству и переработке молока. Предполагается также обсудить возможность строительства в Эквадоре предприятия по выпуску стеклотары. "Во время визита в Беларусь будет проработана возможность участия руководства префектуры и сельхозпроизводителей в международной выставке "Белагро 2020", - добавили в посольстве.

Состоялась встреча Игоря Полуяна с мэром города Куэнка Педро Паласиосом, который выразил готовность приехать в ближайшее время в Минск для обсуждения возможностей поставок белорусских электробусов, изучения опыта в обеспечении общественной безопасности, преодолении чрезвычайных ситуаций, организации движения городского транспорта, охраны окружающей среды, образования и здравоохранения.

"Во время встреч с представителями предпринимательских кругов Игорь Полуян обсудил возможности продвижения в Эквадоре белорусских грузовых автомобилей различного назначения, автобусов, электробусов и иной пассажирской техники, тракторов и шин. Особое внимание стороны уделили вопросу создания совместных предприятий в Беларуси и Эквадоре", - отметили в посольстве.-0-