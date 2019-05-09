Делегация из побратима Жилины приняла участие в праздничных мероприятиях в Гродно

9 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гости из Словакии приняли участие в праздничных мероприятия к Дню Победы в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Третий год на День Победы в Гродно приезжают представители города-побратима Жилины. В составе делегации - бывшие военные, члены клуба десантников. "Мы приехали отдать дань памяти, поклониться тем, кто отдавал свои жизни за мир и свободу", - отметил представитель делегации Милан Риецки. Гости участвовали в церемонии возложения венков к Вечному огню у памятника воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

"В Словакии также празднуют День Победы. Не забывают и о тех, кто ее добывал", - сказал Милан Риецки. В Жилине находится захоронение советских воинов, где покоятся около 1,9 тыс. бойцов. Есть среди них и белорусы. Захоронение не остается без внимания городских властей, общественных организаций. Несколько лет назад туда была передана земля с гродненского Кургана Славы.

Символично, что договор об установлении межрегиональных связей между Гродно и словацким городом Жилиной был подписан 9 мая 2017 года. Стороны способствуют взаимному обмену делегациями представителей деловых кругов, руководителей общественных организаций, деятелей культуры и спорта, официальных лиц с целью создания благоприятных условий для развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций.

Гости из Словакии не только приняли участие в праздничных мероприятиях, но и презентовали фотовыставку о Жилине в одном из культурных центров Гродно.-0-