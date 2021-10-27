Делегация Нигерии ознакомилась с подготовкой спасателей на полигоне в Борисовском районе

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня делегация Федеральной пожарной службы Нигерии во главе с ее генеральным комендантом Ибрагимом Лиманом посетила филиал "Институт переподготовки и повышения квалификации" Университета гражданской защиты МЧС, где ознакомилась с образовательным потенциалом и учебно-лабораторной базой. Гостям также были продемонстрированы возможности полигона оперативно-тактической подготовки спасателей в Борисовском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

На базе филиала уже прошли подготовку несколько групп из Нигерии. Так, в мае 2021 года обучено 20 специалистов из этой страны по направлениям работы в аппаратах на сжатом воздухе, расследованию пожаров, по проведению аварийно-спасательных работ в зоне ЧС и реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные инциденты, а в октябре подготовлено 12 специалистов по проведению аварийно-спасательных работ на высотных зданиях.

В перспективе намечена подготовка еще нескольких групп по различным направлениям. Во время визита запланировано изучение возможностей и материально-технической базы Минского городского управления МЧС.

Как сообщалось, накануне в Беларусь прибыла делегация Федеральной пожарной службы Нигерии для более детальной проработки вопросов подготовки своих специалистов как на территории Беларуси в Университете гражданской защиты МЧС, так и на базе учреждения образования Нигерии, а также оказания нигерийской пожарной службе методологической помощи в разработке национальной правовой базы в области регулирования предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 26 октября на базе УГЗ прошли переговоры с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Андреем Юржицом и генеральным комендантом Федеральной пожарной службы Нигерии Ибрагимом Лиманом.-0-