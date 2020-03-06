Деликатесы с большой историей

Одно из старейших предприятий Гродненщины – ОАО "Ошмянский мясокомбинат" – в этом году отмечает 120-летний юбилей. За это время пройден огромный путь становления и развития. Сегодня предприятие по праву может гордиться своей продукцией, известной белорусам под брендом "З павагай да якасцi".

На любой вкус!

К 120-летию Ошмянский мясокомбинат подошел с высокими достижениями. Предприятие – один из лидеров мясоперерабатывающей промышленности страны. Производственный процесс здесь осуществляется на основе международных сертификатов качества и безопасности продукции. В числе других свидетельств успешной работы комбината – множество наград с республиканских и областных выставок и ярмарок, наращивание объемов производства и положительные отзывы покупателей.

Ассортимент, который включает более 200 наименований колбасных изделий, копченостей, мясных и субпродуктов, впечатлит даже гурманов. Сырокопченая "Браунгшвейская", "Столичная", "Пармская", сыровяленая "Медовая", "Праздничная", вареная "Молочная", "Докторская" и "Сливочная", полукопченая "Ошмянская", "Свойская", "Курортная", "Для гриля", ветчина "Столовая", сардельки, сосиски, продукты в желе, пельмени, фарш и полуфабрикаты быстрого приготовления – это далеко не весь перечень выпускаемой на предприятии продукции.

Качество превыше всего

В чем секрет натурального вкуса мясных деликатесов из Ошмян? – интересуемся у директора предприятия Ивана Лупиша.

– Главное помнить, что в процессе производства важен каждый его этап. Во-первых, это выбор качественного сырья. К нам оно поступает из экологически чистых северо-западных районов нашей страны. Проходит обязательный лабораторный анализ и только потом идет на переработку.

Во-вторых, четкое соблюдение технологического процесса, которое невозможно без постоянной модернизации. Так, около 10 лет назад на предприятии был открыт новый цех сырокопченых колбас, оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием. Введена в эксплуатацию автоматизированная голландская линия по выпуску полуфабрикатов для здорового питания. Все это время при производстве мясных изделий удается сохранить витамины, белки и иные компоненты повышенной пищевой и биологической ценности. Не остаются без внимания и другие технологические процессы. Например, в январе 2019 года установили современное термоформовочное оборудование для вакуумной и газовой упаковки продукции. Это значительно ускорило процесс: если старая линия в минуту проводила две упаковки, то новая делает десять.

Золотые кадры

В-третьих, это коллектив. За успешной работой предприятия, по словам Ивана Лупиша, стоят люди – их инициатива, умение и мастерство. Хорошее отношение руководства, достойная заработная плата и весомый социальный пакет стимулируют на высокопроизводительный и добросовестный труд. А его результаты не заставляют себя долго ждать. Надо сказать, мясокомбинат – это градообразующее предприятие. Сегодня здесь трудится более 800 человек. Активно приходит на работу молодежь, есть целые династии. Уважают и благодарят за труд ветеранов предприятия.

Во все времена для каждого работника здесь старались создать наилучшие условия для труда и отдыха. Благоустроенная территория комбината, здания цехов снаружи и внутри в полном порядке – как на лучших европейских предприятиях. Поэтому и качество ошмянской продукции сродни европейскому, а вот вкус мясных деликатесов – белорусский, по-настоящему домашний.

Сеть фирменных магазинов Ошмянского мясокомбината "Пачастунак" уже не один десяток лет пользуется популярностью жителей Гродненщины. Причем с каждым годом она расширяется благодаря открытию новых торговых точек. Сегодня их насчитывается уже 24: в Гродно, Ошмянах, Сморгони, Островце, Щучине, Ивье, Новоельне. В планах на этот год – открытие фирменного магазина в Минске.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней".

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА