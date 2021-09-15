"Делком40" предложит гомельчанам вакансии на Дне предприятия

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Новости темы "Содействие занятости населения"
15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. День предприятия ООО "Делком40" пройдет сегодня в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома, сообщили БЕЛТА в управлении.
Общегородское мероприятие для безработных и трудоспособных граждан, не занятых в экономике, пройдет по ул. Пролетарская,18. Всех желающих приглашают на встречу с представителями кадровой службы ООО "Делком40".
На предприятие требуются швея, комплектовщик мебели, станочник деревообрабатывающих станков, оператор станков с программным управлением, водитель погрузчика, подборщик деталей и изделий на поток и др.
Заинтересованных ждут с 11.00 до 12.30.-0-