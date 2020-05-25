Деловые контакты, праздник ремесла и гастрофест онлайн - открылась выставка "Весна в Гомеле"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 25 мая 2020
Минск Переменная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:41 Хозяйства Брестской области пополняют запасы травяных кормов за счет озимых культур Регионы
16:33 В Гродно на аукционе продали дворец XVIII века Регионы
16:26 Белорусские ученые планируют провести исследования в области биоразлагаемых материалов и упаковки Общество
16:21 Испания с 1 июля отменяет карантин для иностранных туристов В мире
16:20 Подготовке спортсменов уделяется повышенное внимание - Сподаренко Спорт
16:13 Спектакль Купаловского театра "Кароль Лір" покажут в прямом эфире Культура
16:11 В Минске создали интерактивную карту мест сбора мусора Технологии
16:05 Более 200 учреждений образования участвуют в проекте "Зеленые школы" Общество
16:04 Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила Br1193,8 Общество
15:57 Брестчанин утонул на рыбалке в Пружанском районе Происшествия
15:31 В Брестской области создают сеть племенных овцехозяйств Регионы
15:21 МПА СНГ заявила о недопустимости пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала Общество
15:21 Деловые контакты, праздник ремесла и гастрофест онлайн - открылась выставка "Весна в Гомеле" Регионы
15:05 Завершено расследование уголовного дела об убийстве двух человек в Могилевском районе Происшествия
15:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 14 449 пациентов с COVID-19 Общество
14:55 Дмитрий Подстрелов признан лучшим игроком 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
14:47 Новую школу откроют к 1 сентября в столичном микрорайоне Каменная Горка-3 Регионы
14:46 "Для них не главное эти врачи. Главное - хайпануть" - Лукашенко о фейках в интернете Президент
14:21 Группа компаний "А-100" привезла из Китая крупную партию защитных средств для медиков Общество
14:15 Лукашенко: президентские выборы необходимо организовать достойно Президент
14:12 Россия ввела временный запрет на импорт нефтепродуктов В мире
14:04 Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства Президент
13:59 Проведение сбора в "Раубичах" позволяет поддерживать спортивную форму - Недосеков Спорт
13:59 Имиджевая комната МЧС появится в санатории в Могилевском районе Регионы
13:54 Аграрии Могилевской области планируют заготовить около 1,125 млн т кормовых единиц Регионы
13:48 Мы просто берегли людей - Лукашенко сравнил влияние пандемии с ситуацией середины 1990-х Президент
13:47 Возле Лиды отец и сын разобрали часть железнодорожного полотна Происшествия
13:46 Республиканский конкурс WorldSkils Belarus-2020 пройдет 15-18 сентября Общество
13:40 "Мы сдаем экзамен народу" - Лукашенко поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются люди при сборе подписей Президент
13:28 Банк ВТБ (Беларусь) улучшил условия по онлайн-депозиту для малого бизнеса Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
25 мая 2020, 15:21

Деловые контакты, праздник ремесла и гастрофест онлайн - открылась выставка "Весна в Гомеле"

Фото из архива
Фото из архива

25 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XXI Международная выставка "Весна в Гомеле" открылась сегодня в новом формате - виртуальном. Программа включает деловые переговоры, праздник ремесленников и гастрофест, сообщила журналистам генеральный директор Гомельского отделения БелТПП Марина Филонова, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый формат "Весны в Гомеле" позволит из любой точки мира изучить потенциал региона - СоловейНовый формат "Весны в Гомеле" позволит из любой точки мира изучить потенциал региона - Соловей
На этом акцентировал внимание в приветствии участников и гостей выставки председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

В этом году "Весна в Гомеле" проходит на сайте vesna.ccigomel.by. До 10 июня эта площадка станет пересечением экономических интересов потенциальных партнеров, инвесторов и покупателей из разных стран. Так, на сегодня интерес к ней проявили более 200 участников из 12 стран мира, среди которых Россия, Казахстан, Молдова, Словакия, Сербия, Грузия, Германия, Индия, Литва.

Марина Филонова подчеркнула важность международного сотрудничества. И в этом плане есть продвижение. Приглашение на "Весну в Гомеле" приняли представители 13 торгово-промышленных палат, шести свободных экономических зон разных стран. В этом году подключились новые компании, которые сотрудничают с Гомельским отделением БелТПП, однако на выставке впервые.

Особо отметила Марина Филонова Индийскую палату международного бизнеса, представители которой присоединились к мероприятию. Гомельская делегация подписала соглашение и сотрудничестве с индийскими коллегами во время саммита партнерства в штате Махараштра. В числе новых участников мероприятия - представители Хозяйственной палаты Хорватии (Загребской торговой палаты).

Виртуальная версия выставки включает три основные площадки. "Деловая Весна" предлагает вебинары, презентации продукции и услуг предприятий, В2В переговоры онлайн. "Вкусная Весна" презентует рестораны, кафе, бары и розничную торговлю. А "Гомельская Весна" стала местом творчества, где представляют свои работы ремесленники.

Одна из крупнейших площадок - "Деловая Весна". Здесь зарегистрировались более ста участников, представлены более десяти отраслей. "Старались разместить участников по отраслевому принципу, чтобы им было проще собирать партнеров. Это предприятия разных сфер, банковские, страховые и юридические компании, которые вышли с нами на связь. К сожалению, многие иностранные компании до конца мая не работают. Тем не менее с некоторыми мы поддерживаем контакт. Надеемся, что они подключатся к нам в июне", - сказала Марина Филонова.

На сайте выставки представлены визитки, рекламные и коммерческие предложения предприятий и бизнеса. В пару кликов участники могут найти контакты, предложения, выходы на сайт, на службы маркетинга и руководство потенциальных партнеров.

Сегодня поступили предложения по организации переговоров с российскими и украинскими компаниями. "И те, и другие заявили о своем интересе, хотят себя презентовать нашей аудитории. Есть такие же предложения и с нашей стороны. Будем организовывать встречи онлайн для продвижения наших компаний. Чтобы прощупать те направления, которые сейчас актуальны, не мешает видеоформат. Он как раз дает возможность создать визуал, картинку", - заметила Марина Филонова. В Гомельском отделении БелТПП видят эффективность работы электронной площадки и уверены, что это только начало.

Каждый раз в мае во время международной выставки в лучших ресторанах города шеф-повара создают для своих гостей гастрономическую визитную карточку. Решили продолжить традицию и этой весной. Организаторы не скрывают: перевести в онлайн-формат эту сферу непросто. "Таким образом мы решили поддержать организации общепита. Ведь они стали первыми, кто пострадал в сложившейся эпидемиологической ситуации. У нас есть очень интересные кафе и рестораны, которые мы можем порекомендовать нашим иностранным партнерам и гостям. И мы дали им возможность на нашей площадке бесплатно прорекламировать себя", - рассказала Марина Филонова.

Эта площадка не обойдется без интересных и полезных встреч. Так, завтра состоится вебинар "Трансформации ресторанного бизнеса: как индустрия выживает в период пандемии". Опытом поделится представитель испанского ресторанного бизнеса.

Такой же подход и к ремесленникам. Более 70 мастеров уже разместили свои предложения.

Выставка проходит в интерактивном режиме, ежедневно к ней подключаются новые участники, дополняется программа мероприятий, информация постоянно обновляется.

За 20 лет существования выставка "Весна в Гомеле" стала визитной карточкой Гомельской области, самым значимым событием региона, в котором участвуют власти области и города, члены правительства, руководители дипломатических миссий, торгово-промышленных палат и представители бизнеса. В 2019 году на площади более 5 тыс. кв.м была представлена продукция 300 белорусских и иностранных компаний.

По традиции мероприятие организует Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского облисполкома и горисполкома.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выставка Гомель
Новости рубрики Регионы
Хозяйства Брестской области пополняют запасы травяных кормов за счет озимых культур
Фото GrodnoNews В Гродно на аукционе продали дворец XVIII века
Фото из архива В Брестской области создают сеть племенных овцехозяйств
Фото "Минск-Новости" Новую школу откроют к 1 сентября в столичном микрорайоне Каменная Горка-3
Фото МЧС Имиджевая комната МЧС появится в санатории в Могилевском районе
Аграрии Могилевской области планируют заготовить около 1,125 млн т кормовых единиц
Главное
Во время совещания Лукашенко рассчитывает на быстрое восстановление экономики Беларуси после открытия мировых рынков
"Мы сдаем экзамен народу" - Лукашенко поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются люди при сборе подписей
В Беларуси выздоровели и выписаны 14 449 пациентов с COVID-19
"Ницца": невероятный спрос! В комплексе "Минск Мир" стартовали продажи квартир в новом доме!
Топ-новости
Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства
"Для них не главное эти врачи. Главное - хайпануть" - Лукашенко о фейках в интернете
На БелАЭС завершили приемку ядерного топлива для первого блока
Пожароопасная обстановка в лесах стабилизировалась - Минлесхоз
Два новых месторождения нефти открыты в Беларуси
Программу социально-экономического развития до 2025 года подготовят с участием экспертов и бизнеса
Акция "Внимание - дети!": водители должны ездить с включенным ближним светом фар
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей будет давать займы малому бизнесу под 4,5% годовых
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 26 мая
Находящиеся в России белорусы имеют право на бесплатное лечение от коронавируса - посольство
Сев гречихи завершается в Беларуси
Электронную систему учета древесины тестируют в 11 лесхозах
МПА СНГ заявила о недопустимости пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала
Группа компаний "А-100" привезла из Китая крупную партию защитных средств для медиков
Финал конкурса "Студент года" в БГПУ пройдет онлайн
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.