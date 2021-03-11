Демография, пенсии и закрепление кадров на селе: Бельский провел прием граждан в ГГАУ

11 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вопросы демографии, пенсионного обеспечения, закрепления кадров на селе и повышения престижа аграрных профессий стали основными темами приема граждан, который сегодня провел в Гродненском государственном аграрном университете помощник Президента Республики Беларусь доктор экономических наук Валерий Бельский, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием пришли не только сотрудники университета, но и жители Гродно. Большинство обращений носило характер предложений: люди не просто обозначали ту или иную проблемную ситуацию, но и рассказывали о своем видении ее решения.

"Предложения, прозвучавшие во время приема граждан, еще раз подтверждают, что наши граждане высокоинтеллектуальные, думающие, активные люди, которым небезразлично, как будет развиваться государство", - сказал Валерий Бельский. Он подчеркнул, что такие активные люди помогают глубже понять, чем живет общество и какие проблемы его волнуют.

Сергей Будник и Валерий Бельский

В частности, один из жителей Гродно предложил свое видение возможного изменения пенсионной системы, а также несколько вариантов для стимулирования рождаемости, поддержки материнства и детства.

"Конечно, обсудим эту тему и с учеными, и с Министерством труда и социальной защиты. Тем более что есть дельные предложения, например, относительно развития системы смешанного пенсионного обеспечения", - отметил Валерий Бельский.

Сергей Будник с вопросом о пенсионных накоплениях

Сразу несколько предложений поступило от преподавателей и сотрудников Гродненского государственного аграрного университета. Касались они, например, развития профориентации, повышения престижа аграрных профессий.

"Иногда важно принимать не только глобальные решения, но и просто поделиться опытом, придать новый импульс. Сегодня, в частности, решили, что для такой работы необходимо активнее задействовать профильные общественные объединения и партии. Это, к слову, поможет повысить и их значимость и роль, поможет наладить контакт с обществом", - подчеркнул Валерий Бельский.

Темой для обсуждения стало и закрепление кадров на селе. Валерий Бельский подчеркнул, что в этом направлении немало сделано, и на местах следует просто активнее пользоваться имеющимися механизмами. При этом он не исключил принятия дополнительных решений, направленных на повышение престижа аграрных профессий, стимулирование поступления в профильные учебные заведения. Обсудили во время приема и темы финансирования научной деятельности университетов. Одно из предложений для гродненского вуза касалось более активной работы с местными сельхозпредприятиями, которые могли бы поучаствовать в финансировании прикладных и нужных им разработок.

Валерий Бельский и Начальник учебно-методического отдела Гродненского государственного аграрного университета Сергей Юргель

Валерий Бельский сегодня также встретился со студенческим активом университета, профессорско-преподавательским составом. Разговор касался не только тем, связанных с вузом, аграрной тематикой, но и вопросов, волнующих общество, задач, стоящих перед регионом и страной.-0-

Валерий Бельский и ректор Гродненского государственного аграрного университета Витольд Пестис на встрече сотрудниками и студентами Гродненского государственного аграрного университета

Фото Леонида Щеглова