День атомных технологий пройдет в Минске 27 ноября

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Новости
13:36
Белорусские атлеты завоевали две бронзы на чемпионате мира по ММА в Сингапуре
Спорт
13:30
Брестская область в полтора раза нарастила объем экспорта в Китай
Регионы
13:14
В столкновении микроавтобуса и легковушки под Щучином пострадал ребенок-пассажир
Происшествия
13:14
Белорусский рубль на торгах 21 ноября ослаб к трем основным валютам
Экономика
13:07
В Казахстане будут наказывать за допинг не только спортсменов, но и тренеров
В мире
13:05
Двум жителям Ошмян предъявлено обвинение в вымогательстве
Происшествия
13:05
Лепельский центр "Жемчужина" планирует в 2020 году оздоровить по линии СГ около 400 детей
Регионы
12:57
Япония выделила гранты на медоборудование Гомельской, Хойникской и Калинковичской больницам
Регионы
12:47
Андрейченко: в обновленной модели СГ должна быть четкая нацеленность на решение практических задач
Политика
12:44
Подозреваемого в нападении на сельчанку из Докшицкого района задержали
Происшествия
12:44
Андрейченко призывает уйти от узконациональной перспективы при реализации Договора о создании СГ
Политика
12:42
НАН планирует сотрудничать с резидентами "Великого камня" в сфере интеллектуальных систем и роботов
Технологии
12:32
Лукашенко собрал совещание по развитию правительственной связи
Президент
12:31
Emaar Properties займется в Беларуси гостиничным бизнесом
Экономика
12:30
Городская ярмарка вакансий пройдет в Минске 12 декабря
Регионы
12:25
Умер известный белорусский тренер Петр Яновский
Спорт
12:21
Парламентское собрание приняло бюджет Союзного государства на 2020 год
Экономика
12:10
Разработка белорусских ученых может помочь в диагностике заболеваний легких
Общество
12:01
В Беларуси установят требования к квартирам со свободной планировкой
Общество
11:57
"Валютный распорядитель" Белинвестбанка – новые горизонты возможностей
Общество
11:53
Реконструкция корпуса, новые колокола и памятник - как Жировичский монастырь готовится к 500-летию
Регионы
11:52
В Житковичском районе искали пропавшего пожилого сельчанина
Происшествия
11:45
Дома до пяти этажей в Беларуси будут оборудоваться лифтами
Общество
11:41
Детское фото Елены Яковлевой поразило поклонников
Калейдоскоп
11:40
Оксфордский словарь назвал слово 2019 года
В мире
11:38
Поезд в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще начнет курсировать с 13 декабря
Общество
11:36
Ночные морозы до -10°С ожидаются в Беларуси 22 ноября
Общество
11:35
Семинар по управлению коммерческими рисками в строительстве пройдет в Минске
Экономика
11:34
Патриарх Кирилл приедет на торжества к 550-летию обретения Жировичской иконы
Общество
11:23
Лукашенко поздравил коллектив БГПУ им. М.Танка с 105-летием со дня основания вуза
Президент
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Регионы
21 ноября 2019, 11:09
День атомных технологий пройдет в Минске 27 ноября
https://atom.belta.by/ru/news_belta/view/den-atomnyx-texnologij-projdet-v-minske-27-nojabrja-10470/
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Брестская область в полтора раза нарастила объем экспорта в Китай
Лепельский центр "Жемчужина" планирует в 2020 году оздоровить по линии СГ около 400 детей
Япония выделила гранты на медоборудование Гомельской, Хойникской и Калинковичской больницам
Городская ярмарка вакансий пройдет в Минске 12 декабря
Реконструкция корпуса, новые колокола и памятник - как Жировичский монастырь готовится к 500-летию
Конкурс на самый большой овощ пройдет во время областных "Дажынак" в Сморгони
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Лукашенко собрал совещание по развитию правительственной связи
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Андрейченко: в обновленной модели СГ должна быть четкая нацеленность на решение практических задач
Проект закона о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования можно обсудить до 6 декабря
Разработка белорусских ученых может помочь в диагностике заболеваний легких
Антитабачная акция проходит в Беларуси
Дома до пяти этажей в Беларуси будут оборудоваться лифтами
Пресс-конференция о профилактике ОРВИ и гриппа среди населения пройдет в БЕЛТА 22 ноября
Патриарх Кирилл приедет на торжества к 550-летию обретения Жировичской иконы
Белорусские дипломаты к 30-летию Конвенции о правах ребенка организовали в ООН концерт группы J:Морс
Семинар по управлению коммерческими рисками в строительстве пройдет в Минске
Чеки "Жилье" проиндексированы в Минске
Белорусские атлеты завоевали две бронзы на чемпионате мира по ММА в Сингапуре
Злоумышленники все чаще пытаются узнать по телефону реквизиты банковских карт - МВД
Зась обсудил с коллегами из СНГ актуальные вопросы международной и региональной безопасности
Расчетная норма рабочего времени на 2020 год установлена в Беларуси
Поезд в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще начнет курсировать с 13 декабря
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