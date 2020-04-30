День бесплатных консультаций по вопросам недвижимости пройдет в Могилеве дистанционно

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру 8 мая проведет день бесплатных консультаций, услуга будет оказываться с 9.00 до 13.00 дистанционно - по телефону. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Граждане и представители юридических лиц смогут получить ответы на вопросы, связанные с технической инвентаризацией и госрегистрацией недвижимого имущества, оформлением сделок с недвижимостью, выполнением землеустроительных работ и оценки. Номера телефонов, по которым будет проводиться консультация, размещены на сайте агентства.

Проведение бесплатных консультаций приурочено к празднованию 75-й годовщины Победы.-0-