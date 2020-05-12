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12 мая 2020, 19:06

День детской журналистики пройдет 16 мая в БГУ

Фото из архива
Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День детской журналистики пройдет на факультете журналистики БГУ 16 мая. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Преподаватели факультета подготовили серию увлекательных мастер-классов, адресованных юным журналистам и всем, кому интересна работа по созданию качественного медиаконтента. Ребята смогут послушать профессионалов, обсудить проблемы, задать вопросы, - рассказали организаторы. - Запланированы 6 мастер-классов: "Журналистика - это…", "Как грамотно распорядиться своим временем", "Как побороть страх, выступая публично", "Удивительная фотография", "Современные форматы журналистики", "Production: как делать хороший аудио- и видеоконтент".

Мастер-классы проведут ведущие преподаватели журфака БГУ. Продолжительность каждого мастер-класса - 40 минут. Мероприятие под общим названием "Эта удивительная журналистика" пройдет в онлайн-формате. Мастер-классы будут доступны на платформе видеоконференций Zoom. Для участия необходимо скачать приложение и пройти по ссылке на интересующий мастер-класс, указанный в расписании.-0-

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