День дронов прошел в одной из школ Могилева

2 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. День дронов впервые провели в средней школе №21 Могилева, передает корреспондент БЕЛТА.

Инициатива организовать необычный праздник принадлежала могилевчанину Андрею Музареву. Уже несколько лет он руководит проектом "IQ в кубе" и STEAM-кружком "Кубик Рубика и кубарт" в школе №21. Кроме этого, сейчас его новый проект - школа программирования "Дронни" - прошел в 1/4 финала республиканского конкурса проектов Social Weekend.

"Мы стараемся продвигать среди могилевских детей технические направления, которые набирают популярность во всем мире. Одно из них - программирование дронов, - делится Андрей Музарев. - Сейчас дроны используют в самых разных сферах жизни: беспилотники работают в сельском хозяйстве, строительстве, авиации и военном деле, помогают предотвращать распространение коронавируса. В будущем программирование, в том числе и беспилотников, будет одной из самых популярных областей".

В празднике приняли участие ученики 3-6 классов. Вместе с Андреем Музаревым они написали программу для беспилотника, который работает в помещениях: он взлетал с руки, описывал в воздухе прямоугольник и даже кувыркался. Управляется такой дрон как с компьютера, так и с телефона.

"Для детей это как увидеть НЛО. Их завораживает зрелище, особенно когда они сами поучаствовали в составлении программы полета. Программирование дронов позволяет обучить детей основам STEAM: инженерной науке, математике и даже искусству. Помимо всего это интересное хобби, которое потом может перерасти в основную профессию. Сейчас в Могилеве нет ни одной подобной школы, и мы планируем быть первыми", - делится руководитель проекта.

Несмотря на то что сейчас школа программирования дронов еще в процессе становления, желающих ее посещать уже много. Для дальнейшего развития кружка Андрей Музарев планирует закупить разнообразные дроны, в том числе гоночные.

"И если все наши смелые планы удастся реализовать - мы станем первой школой в Беларуси, которая попробует свои силы в хореографии дронов. Это очень красивое зрелище: несколько десятков квадрокоптеров по команде поднимаются в воздух, создают разную геометрию и исполняют трюки - все это синхронно. Такое впечатлит не только детей, но и взрослых", - поделился могилевчанин.-0-