День единения народов Беларуси и России отметят в Могилеве творческими программами и концертом

2 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. День единения народов Беларуси и России отметят в Могилеве 2 и 3 апреля, сообщили БЕЛТА в Могилевском горисполкоме.

Сегодня в Белорусско-Российском университете пройдет акция "Единство - наша сила" и круглый стол "Перспективы российско-белорусского сотрудничества в области образования и молодежной политики". В Могилевском государственном университете имени А.А.Кулешова также состоится тематический круглый стол, его основная тема - потенциал и перспективы интеграционных процессов Союзного государства.

Присоединятся к празднику и могилевские детские школы искусств №1 и №4. Они проведут совместный видеоконцерт "Дружба без границ" с участием учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа №1 имени М.И. Глинки" города Смоленска. Во Дворце культуры области пройдет тематический праздничный концерт.

Творческую программу ко Дню единения народов Беларуси и России готовит Могилевский областной художественный музей совместно с заслуженным коллективом "Могилевская городская капелла" (художественный руководитель и дирижер Сергей Лищенко). Она состоится в музея 3 апреля. Начало мероприятия в 15.00.

В этот же день в Белорусско-Российском университете начнется белорусско-российский турнир по интеллектуальным играм "Мартовский лев", посвященный празднованию Дня единения народов Беларуси и России. Начало соревнований в 14.00.-0-