День единения народов Беларуси и России отметят в Могилеве творческими программами и концертом

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 2 апреля 2021
Минск Облачно с прояснениями +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:58 В Кишиневе и Бельцах установлен особый режим передвижения и поездок В мире
09:54 Витражные окна, террасы, парковка - здание на Уральской в Минске реконструируют под учреждение образования Регионы
09:53 В Мядельском районе грузовик съехал в кювет и опрокинулся Происшествия
09:29 Антирекорд по новым случаям коронавируса установлен в Украине В мире
09:29 В Червене из-за аварии без воды были 110 домов, лицей и детский сад Регионы
09:25 В Борисовском районе в водоеме на территории частного дома утонул мужчина Происшествия
09:23 В Толочине при пожаре в многоэтажке эвакуировали 18 человек Происшествия
09:13 В Беларуси приняты новые стройнормы для автозаправочных станций Экономика
09:10 В России создали технологию обновления вакцины при мутации коронавируса В мире
08:57 Футболисты "Немана" и брестского "Динамо" откроют 3-й тур чемпионата Беларуси Спорт
08:52 В Бресте горело помещение торгового центра Происшествия
08:47 Китайская фармкомпания Sinovac Biotech увеличила производство вакцины до 2 млрд доз в год В мире
08:40 Более 2 млн деревьев высадят в Брестской области во время Недели леса Регионы
08:24 На востоке Тайваня сошел с рельсов пассажирский поезд В мире
08:12 Появился бесплатный аудиогид по историческому центру Полоцка Технологии
08:02 Мужчина с горящей бутылкой пытался пробраться во двор Елисейского дворца В мире
07:52 Премьер-министр Вьетнама ушел в отставку В мире
07:45 Праздник писанки отметят в Гродненском районе 11 апреля Регионы
07:31 В Японии создадут управление по делам детей В мире
07:18 Победитель новогодней лотереи в Бразилии не забрал выигрыш в $28,5 млн Калейдоскоп
07:11 День единения народов Беларуси и России отметят в Могилеве творческими программами и концертом Регионы
07:00 Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Беларуси и России Президент
07:00 Лукашенко: консолидация в Союзном государстве позволяет оперативно реагировать на вызовы и угрозы Президент
07:00 Картина дня: поддержка отечественных производителей, развитие здравоохранения и подготовка к ЦТ Общество
00:59 Обед на взлетно-посадочной полосе оказался хитом в Японии В мире
00:25 Орбиту МКС увеличат менее чем на 0,5 км В мире
01.04.21
01.04.21 23:50 Планы по строительству и ремонту объектов здравоохранения Гомеля обсудили с участием Пиневича Общество
01.04.21 23:29 За сутки в мире выявили более 650 тыс. заразившихся коронавирусом В мире
01.04.21 22:59 Крупнейший регион Канады введет 28-дневный локдаун из-за пандемии В мире
01.04.21 22:32 Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в районе Фиджи В мире
Все новости
Все новости
Регионы
02 апреля 2021, 07:11

День единения народов Беларуси и России отметят в Могилеве творческими программами и концертом

Фото из архива
Фото из архива

2 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. День единения народов Беларуси и России отметят в Могилеве 2 и 3 апреля, сообщили БЕЛТА в Могилевском горисполкоме.

Сегодня в Белорусско-Российском университете пройдет акция "Единство - наша сила" и круглый стол "Перспективы российско-белорусского сотрудничества в области образования и молодежной политики". В Могилевском государственном университете имени А.А.Кулешова также состоится тематический круглый стол, его основная тема - потенциал и перспективы интеграционных процессов Союзного государства.

Присоединятся к празднику и могилевские детские школы искусств №1 и №4. Они проведут совместный видеоконцерт "Дружба без границ" с участием учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа №1 имени М.И. Глинки" города Смоленска. Во Дворце культуры области пройдет тематический праздничный концерт.

Творческую программу ко Дню единения народов Беларуси и России готовит Могилевский областной художественный музей совместно с заслуженным коллективом "Могилевская городская капелла" (художественный руководитель и дирижер Сергей Лищенко). Она состоится в музея 3 апреля. Начало мероприятия в 15.00.

В этот же день в Белорусско-Российском университете начнется белорусско-российский турнир по интеллектуальным играм "Мартовский лев", посвященный празднованию Дня единения народов Беларуси и России. Начало соревнований в 14.00.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
концерт Могилев Союзное государство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Витражные окна, террасы, парковка - здание на Уральской в Минске реконструируют под учреждение образования
Фото из архива В Червене из-за аварии без воды были 110 домов, лицей и детский сад
Фото из архива Более 2 млн деревьев высадят в Брестской области во время Недели леса
Фото из архива Праздник писанки отметят в Гродненском районе 11 апреля
Ксения Жигадло ФОТОФАКТ: В Гродно выбрали победительницу конкурса красоты и таланта "Королева Студенчества ГрГМУ 2021"
Фото из архива ФПБ: полугодовой трудовой конфликт на минском предприятии разрешен с помощью профсоюзов
Главное
Фото из архива Лукашенко: консолидация в Союзном государстве позволяет оперативно реагировать на вызовы и угрозы
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1236 пациентов с COVID-19, выписаны 1308
Создание симуляционных центров и резидентуры, рост зарплат - Пиневич о развитии здравоохранения
Нешуточная АКЦИЯ с целым списком бонусов для покупки квартиры в Minsk World!
Топ-новости
Картина дня: поддержка отечественных производителей, развитие здравоохранения и подготовка к ЦТ
Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины от COVID-19
Пленум ВС рассмотрел вопросы апелляции в гражданском процессе
Колтович: нужно не с импортом бороться, а поддерживать отечественных производителей
В Беларуси приняты новые стройнормы для автозаправочных станций
Беларусь и Азербайджан обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества
Эксперт о расследовании на ОНТ: очевидна эффективность государства в противодействии зарубежным разведкам
Марина Слуцкая заняла 7-е место на турнире по дзюдо серии "Большого шлема" в Тбилиси
ФОТОФАКТ: Белорусской анимации - 50 лет
БНТУ подтвердил соответствие системы управления охраной труда новому госстандарту
Лавров назвал отвратительным подход организаторов "Евровидения" к Беларуси
Картриджной формой инсулина в 2021 году будут обеспечены еще 3,5 тыс. пациентов с диабетом
ОДКБ определит круг государств для получения статусов партнера и наблюдателя при организации
Российско-Белорусский союз молодежи формирует новую траекторию развития
Беларусбанк снизил ставки по потребительским кредитам и покупке машин Geely
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.