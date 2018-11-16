"День единения поколений" проведут 18 ноября в Минском дворце детей и молодежи

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятие для воспитанников детских домов и пожилых людей "День единения поколений" пройдет 18 ноября в Минском государственном дворце детей и молодежи, сообщили БЕЛТА в городском управлении МЧС.

Праздник станет ярким событием республиканской акции МЧС "Не прожигай свою жизнь!". В холле дворца столичные спасатели разместят несколько тематических развлекательно-обучающих площадок, можно будет примерить боевую одежду огнеборцев, сделать яркие фотографии, потренироваться правильно вызывать спасателей.

В большом концерте перед гостями выступят вокалисты и танцевальные коллективы, запланированы хрустальное шоу и дискотека.

"Этим мероприятием мы стремимся сблизить поколения, создать условия для социальной адаптации одиноких людей преклонного возраста, включив их в активную творческую деятельность совместно с детьми и подростками. И, конечно, в интересной форме напомнить об основах безопасного поведения и пожилым, и детям", - пояснил заместитель начальника Центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС Павел Апетенок.

Организаторами мероприятия выступают инициативная группа "Ступени лидерства", Минское городское управление МЧС, комитет по образованию Мингорисполкома, Территориальный центр социального обслуживания населения Минского района.-0-