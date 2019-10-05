День институтов Конфуция проходит сегодня в Минске

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник китайской культуры "День институтов Конфуция" пройдет сегодня на территории Верхнего города у городской ратуши. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

На территории Верхнего города в восьми крытых шатрах разместят свои экспозиции четыре института Конфуция, два независимых класса Конфуция и представители двух китайских компаний.

Сегодня здесь можно попробовать кухню китайских ресторанов, у центральной сцены понаблюдать за белорусскими и китайскими вокальными, танцевальными, спортивными и музыкальными коллективами, поучаствовать в мастер-классах. Малая сцена по ул.Энгельса станет площадкой для представлений: отрывков из произведений, песен и стихотворений на китайском языке, спортивных номеров по тайцзицюань. Гостей фестиваля будут развлекать две ростовые куклы-панды, аниматоры в национальных китайских костюмах.

Организатором мероприятия выступает Институт Конфуция в МГЛУ, соорганизаторами - Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ, Институт Конфуция по науке и технике БНТУ, Институт Конфуция Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, классы Конфуция Белорусского государственного университета физической культуры и средней школы №44 Витебска.-0-