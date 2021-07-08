"День открытых дорог" пройдет 10 июля в Молодечно

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский праздник "День открытых дорог", приуроченный к 85-летию со дня образования Госавтоинспекции Беларуси, пройдет 10 июля. Праздничные мероприятия развернутся на Центральной площади Молодечно с 16.00 до 21.00. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Программу начнет прямая трансляция празднований в столице и областных городах республики. В это время на Центральной площади перед зрителями развернется настоящее дорожное шоу - парад ретро-техники, современных автомобилей и мотоциклов ГАИ, на которых обеспечивается безопасность участников движения. Запланировано показательное выступление кинологов, на сцену выйдут артисты, художественные коллективы, юные инспекторы движения и регулировщики", - рассказали в УВД.

В торжественном мероприятии примут участие руководство УВД Миноблисполкома, представители органов местной власти и почетные гости. После прямого включения в 17.30 стартует насыщенная концертная программа. Ожидается выступление на празднике звезды белорусской эстрады Алексея Хлестова.

С 17.30 также начнут работу интерактивные площадки безопасности от представителей ГАИ и МЧС. Юные и взрослые участники праздника смогут поближе посмотреть ретро-экспонаты, посидеть за рулем служебного транспорта и сыграть в тематические конкурсы. Уроки безопасности в игровой форме проведут для ребят и их родителей также сотрудники МЧС. Каждый желающий сможет примерить на себя образ спасателя, посидеть в пожарной машине или поучаствовать в викторинах.

Завершится "День открытых дорог" в 21.00. "Организаторы приглашают всех желающих провести свой выходной ярко, интересно и познавательно", - добавили в УВД.-0-