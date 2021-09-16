16 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей для старшеклассников провели могилевские спасатели. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС

Мероприятие проходило на стадионе пожарного аварийно-спасательного отряда №6 на объектах промышленности и энергетики Могилева. Как рассказали в МЧС, участниками Дня открытых дверей стали старшеклассники могилевских школ - все ребята в будущем планируют связать свою жизнь с работой спасателей.

По традиции открыло мероприятие выступление эстрадно-духового оркестра Могилевского областного управления МЧС. После этого с приветственным словом к школьникам обратился заместитель начальника ПАСО-6 Василий Шепетов, который рассказал о структуре и задачах подразделения. Также ребята узнали об условиях поступления в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси.

Сотрудники МЧС показали школьникам, из чего состоят трудовые будни спасателей: продемонстрировали, как тушат пожары, оказывают помощь пострадавшим в ДТП, предупреждают экологические катастрофы, и многое другое.

Также ребят угостили солдатской кашей. Кроме этого, День открытых дверей дал возможность ребятам не только узнать ответы на интересующие их вопросы, но и в непринужденной обстановке пообщаться со спасателями. Как подчеркнули в МЧС, такие мероприятия помогают школьникам определиться в выборе будущей профессии, а для тех, кто уже сделал этот выбор, - еще раз убедиться в правильности принятого решения.-0-