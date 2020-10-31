31 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет сегодня в Белорусско-Российском университете, сообщили БЕЛТА в вузе.

В программе профориентационного мероприятия - экскурсии по факультетам, встречи с руководством, ответственным секретарем приемной комиссии и деканами, выступление агитбригады.

"Для старшеклассников мы подготовили экскурсии в лаборатории манипуляторов и приводов, мехатроники, робототехники и аддитивных технологий, инновационного машиностроения, инженерной геологии и грунтоведения", - отметили в вузе.

Для ребят также проведут викторины, мастер-классы, мини-лекции и презентации.

После ознакомления с факультетами у всех желающих будет возможность проконсультироваться по поводу поступления в Белорусско-Российский университет.

Начало в 10.30 в учебном корпусе №7 по улице Ленинской, 89Б.-0-