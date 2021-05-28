День открытых дверей пройдет в 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде в Гродно

28 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада приглашает гостей на день открытых дверей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в бригаде.
Праздник, посвященный 79-й годовщине образования 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, пройдет 29 мая. В военном городке в районе Фолюш с 12.00 ждут гостей. На праздничное мероприятие приглашены ветераны соединения и Вооруженных Сил, учащиеся учреждений образования, а также жители Гродно.
"Гости смогут ознакомиться с основными образцами вооружения военной и специальной техники, образцами стрелкового оружия и формы военнослужащих. Запланированы выступление парашютистов Гродненского аэроклуба, воинов-разведчиков воинской части, инсценировка "Бой отделения" со стрельбой", - рассказали в бригаде.
Также участников праздника угостят солдатской кашей. Желающие смогут побывать в музее боевой славы части. Праздничный концерт даст Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил.
6-я отдельная гвардейская механизированная бригада стала правопреемником прославленного 6-го гвардейского танкового корпуса. История части началась в 1942 году. Во время Великой Отечественной войны соединение с боями прошло от Москвы до Берлина.-0-