День открытых дверей пройдет в Белорусско-Российском университете в апреле

25 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет в Белорусско-Российском университете 10 апреля. Такая информация размещена на официальном сайте вуза, передает БЕЛТА.

В этот день абитуриенты смогут познакомиться с университетом. Для них пройдут экскурсии в лаборатории, конкурсы с памятными подарками, встреча с администрацией вуза, деканами факультетов и ответственным секретарем приемной комиссии.

Будущие студенты смогут посмотреть лаборатории манипуляторов и приводов, мехатроники, робототехники, аддитивных технологий и инновационного машиностроения, инженерной геологии, грунтоведения. Кроме этого, для абитуриентов подготовят мастер-класс "10 причин, почему нужно поступать на экономический факультет", презентацию "Образование через всю жизнь", мини-лекции "Информационные технологии. Перспективы и возможности" и "Специальности инженерно-экономического факультета".

День открытых дверей пройдет в учебном корпусе №7 по адресу г.Могилев, улица Ленинская, 89Б. Начало в 10.30.-0-