День открытых дверей пройдет в Могилевском институте МВД 24 сентября

22 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском институте МВД 24 сентября пройдет день открытых дверей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель вуза Кирилл Моржанов.

В этот день сотрудники и курсанты института познакомят школьников с реалиями курсантской жизни. Для будущих абитуриентов подготовят выставку специальных средств сотрудников милиции. Кафедра уголовного процесса и криминалистики покажет учащимся различные устройства и приспособления. Ярким моментом дня открытых дверей станет небольшой концерт, во время которого курсанты факультета милиции продемонстрируют свои таланты.

"У всех желающих будет возможность ознакомиться с материально-технической базой вуза, посетить курсантское общежитие, интерактивный тир, специальную полосу препятствий и многое другое", - рассказал Кирилл Моржанов.

Начало мероприятия в 13.00. Справки по телефону 8 (0222) 71-96-04 или на официальной странице вуза в социальной сети "ВКонтакте".-0-