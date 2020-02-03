День открытых дверей пройдет в Могилевском институте МВД 7 февраля

3 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей в Могилевском институте МВД пройдет 7 февраля. Планируется, что его участниками станут более 500 старшеклассников из различных регионов Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении образования.

Фото Могилевского института МВД

"В этот день всем желающим предлагают познакомиться с материально-технической базой нашего вуза. Гости смогут посетить курсантское общежитие, интерактивный тир и специальную полосу препятствий", - отметили в институте.

Сотрудники и учащиеся вуза подробно расскажут ребятам о жизни курсантов. Для абитуриентов подготовят выставку специальных средств сотрудников милиции. Гостям также покажут различные приспособления криминалистической техники. На сцене вуза пройдет небольшой концерт, в котором будут участвовать курсанты факультета милиции.

Как отметили в вузе, вступительная кампания на факультете милиции Могилевского института МВД уже началась и продлится до 15 апреля.-0-