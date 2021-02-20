День открытых дверей прошел в столичной милиции

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня во Фрунзенском РУВД Минска состоялся день открытых дверей ГУВД Мингорисполкома, сообщили БЕЛТА в ГУВД.

Представители управления уголовного розыска и охраны общественного порядка рассказали абитуриентам о специфике работы, преимуществах выбранной профессии, о личном опыте и раскрываемых преступлениях. Кроме того, ребята ознакомились с порядком поступления в Академию МВД, а все заинтересовавшиеся смогли написать заявление на поступление.

"Несмотря на серьезные критерии отбора, десятки юношей изъявили желание поступить в милицейский вуз", - отметили в ГУВД.

Посетителям и будущим студентам продемонстрировали современные образцы вооружения, автомобильную технику. Также они увидели показательные выступления бойцов ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Для собравшихся провели экскурсию по музею Фрунзенского РУВД.-0-