День открытых дверей проведут 15 февраля в УВД Могилевского облисполкома

13 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей для выпускников общеобразовательных учреждений города проведут в управлении внутренних дел Могилевского облисполкома 15 февраля, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Гости Дня открытых дверей встретятся с руководством УВД, курсантами Академии и Могилевского института МВД. "Они расскажут подросткам об особенностях вступительной кампании в 2020 году, поделятся впечатлениями об учебе на факультетах ведомственных вузов, расскажут о службе в органах внутренних дел, ответят на вопросы", - рассказали в УВД.

Кроме того, будут организованы тематические выставки. Здесь можно будет ознакомиться с вооружением и спецсредствами, которыми находятся в распоряжении могилевского ОМОН.

День открытых дверей пройдет по адресу: улица К. Маркса, д.25. -0-