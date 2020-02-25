25 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей проведут могилевские библиотеки 26 февраля, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая информационно-библиографическим сектором отдела обслуживания населения и информации Центральной городской библиотеки имени К.Маркса Клавдия Ильинич.

"Разнообразные развлекательные и познавательные мероприятия как в центральной библиотеке города, так и в других филиалах будут проходить в этот день. Для гостей организуют презентации книжных новинок. Тех, кто решит стать нашими постоянными читателями, ждут приятные сюрпризы и розыгрыши", - рассказала Клавдия Ильинич.

А в центральной городской библиотеке имени К.Маркса проведут интерактивную экскурсию "Читательские шалости" с элементами игры и множеством заданий. Здесь можно будет познакомиться также с работой интерактивных кружков и объединений по интересам. Аналогичные мероприятия запланированы в других библиотеках города.

"Мастер-класс по декупажу, презентация фотовыставки "Дорога домой" и благотворительного проекта "Библ@йки" организованы в центральной городской библиотеке. Зимой наша библиотека проводила благотворительную акцию в помощь бездомным животным. Акция завершилась, а наши читатели до сих пор продолжают приносить подарки для животных. Так появилась идея сделать небольшой фотопроект: разместить фото котов и собак, которые нуждаются в любящей семье", - поделилась Клавдия Ильинич.

В других библиотеках города запланированы арт-занятия, мультмарафоны и парады, книжные состязания и вечеринки, всевозможные мастер-классы, игровые программы и мероприятия к Масленице.-0-