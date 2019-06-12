День отца отметят в Бресте 16 июня

12 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бресте 16 июня состоится "Бацькаўскі фэст - 2019", посвященный Международному дню отца и тысячелетию областного центра, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель совета городского молодежного общественного объединения "Наследие" Олег Голос.

Семейный праздник в этом году отмечает юбилей, в Бресте его организуют в десятый раз. На территории областного центра олимпийского резерва по гребле разместится более десяти интерактивных площадок для совместного досуга отцов и детей. Например, им предложат вместе порисовать, почитать, попеть, что-то смастерить или приготовить вкусное блюдо. Изюминкой фестиваля станет традиционный папа-парад, в котором примут участие мужчины разных возрастов вместе со своими сыновьями и дочками. Процессия будет шествовать в сопровождении городского оркестра под управлением Валерия Коваля.

"Задача такого праздника - не только увеличить количество времени, проводимого папой с детьми, но и улучшить качество этого досуга, помочь развитию ребенка и отношений в семье", - подчеркнули организаторы. В качестве почетных гостей приглашены отцы, воспитывающие детей в одиночку, многодетные папы, воспитатели детских домов семейного типа.

Во время праздника состоится большой концерт с участием сольных исполнителей, музыкальных и танцевальных коллективов. Будут работать аттракционы, тир, желающие смогут покататься на лошадях. Сотрудники правоохранительных органов и МЧС приготовили интересные конкурсы, показательные выступления. С особенностями своей службы познакомят и военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Инициатива проведения Дня отца в Бресте принадлежит городскому молодежному общественному объединению "Наследие". Фестиваль проходит при поддержке Брестского горисполкома, территориального центра социального обслуживания населения Московского района Бреста и областного центра олимпийского резерва по гребле.

День отца во многих странах отмечают в третье воскресенье июня. Впервые этот праздник отметили в США 19 июня 1910 года. С такой инициативой выступила миссис Додд из города Спокан штата Вашингтон, которая хотела выразить признательность своему папе, а в его лице - всем заботливым отцам, участвующим в воспитании детей.-0-