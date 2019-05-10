День пионерской дружбы отпразднуют в Минске

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День пионерской дружбы отпразднуют 17-18 мая в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

На базе Музея истории Великой Отечественной войны 17 мая состоится финал республиканского конкурса лидеров "Супертройка" среди членов БРПО. "В финале встретятся 7 команд: по одной от каждой области и города Минска. Это победители областных этапов в своих регионах. В составе каждой из них будут октябренок, пионер и вожатый. Они сразятся в творческих и интеллектуальных состязаниях. В частности, это конкурс визиток "Триада лидеров", где участники расскажут о навыках совместной работы (октябренок-пионер-вожатый), они также презентуют свои блоги, странички в интернете, видеоролики. Запланирована защита социальных проектов, реализуемых дружинами и интеллектуальный конкурс "Угадать за 60 секунд", - рассказала Александра Гончарова.

По итогам испытаний будет определена "Супертройка" и названы лучший пионервожатый, пионер и октябренок года Беларуси. Победителей ожидают памятные призы.

18 мая в Национальной библиотеке Беларуси пройдет "Встреча на все 100". "Участие в мероприятии примут не только пионеры, но и представители Министерства образования, наших организаций-партнеров, в том числе из России и Казахстана. На полях встречи будет подписано соглашение о сотрудничестве между БРПО и республиканским общественным объединением Казахстана "Единая детско-юношеская организация "Жас Улан", - отметила секретарь ЦС БРПО.

Для ребят также подготовлен захватывающий квест "Пионерский клад".-0-