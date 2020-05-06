День Победы для каждого белоруса наполнен особой атмосферой - Осмола

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство и специалисты Госстандарта присоединились к республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого" и возложили сегодня венок и цветы к мемориалу "Память" в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

"Эти майские дни для каждого из нас наполнены особой атмосферой, - отметила первый заместитель председателя Госстандарта Ирина Осмола. - Победа в Великой Отечественной войне досталась нашему народу высокой ценой. Огромное количество жизней было положено на ее алтарь. И горе матерей, потерявших в боях и сражениях своих детей, поистине безутешно. Ведь война отняла у них самое дорогое. Поэтому сегодня, возлагая венок и цветы в этом мемориале, мы преклоняемся перед подвигом всех солдатских матерей, вырастивших и воспитавших героев, которые ценой своей жизни завоевали мир на нашей земле".

Фото Госстандарта

В церемонии также приняли участие заместитель председателя Госстандарта Дмитрий Барташевич, специалисты центрального аппарата комитета.

Мемориал "Память" на проспекте Дзержинского в Минске имеет почти 40-летнюю историю. В 1981 году здесь была установлена стела "Слава героям Великой Отечественной войны 1941-1945". Учителя и учащиеся средней школы №67 столицы установили 11 имен солдат, погибших при обороне Минска и захороненных здесь. В 1991 году на месте стелы поставлен памятник, на котором были высечены их имена.

В 2013 году по инициативе Администрации Московского района Минска проведена полная реконструкция мемориального комплекса. Были изменены архитектурное и художественное оформление мемориального комплекса, размещены 11 звезд с именами погибших воинов и обелиск памяти 24 неизвестных солдат. Рядом с обелиском и аллеей из звезд установлена скульптурная композиция - пожилая женщина сидит у памятника, сжав в руках солдатскую пилотку, это символ матерей, не дождавшихся своих сыновей с войны и скорбящих у их могил.-0-