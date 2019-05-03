День Победы отпразднуют в историко-культурном комплексе "Линия Сталина"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 8 и 9 мая пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, сообщили организаторы.

Состоится масштабная военно-историческая реконструкция "Битва за Берлин" с участием военно-исторического клуба "Солдаты Победы" и боевой техники времен Великой Отечественной войны.

Для посетителей будут открыты интерактивные зоны, которые начнут работу в 11.00. В программе мероприятия - выступление ансамбля и оркестра внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь, конкурсы и розыгрыши призов. Самые активные участники получат ценные призы и сувениры, а также возможность прокатиться на танке.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства обороны Беларуси.-0-