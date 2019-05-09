День Победы - священная дата для каждого жителя Беларуси - Заяц

9 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. День Победы - священная дата для каждого жителя Беларуси, заявил журналистам председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц накануне шествия-парада, посвященного Великой Победе, передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул губернатор, именно благодаря сплоченности народов Советского Союза мощный агрессор был остановлен и разгромлен, а мир был избавлен от фашистской чумы. "Мы искренне благодарны сегодня тем, кто с оружием в руках ковал Победу и отстоял независимость нашей Родины. В этот день мы отдаем дань памяти тем, кто сложил свои головы на полях сражений Великой Отечественной войны. Низкий поклон нашим ветеранам, огромное спасибо всем людям, которые освобождали Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и подарили нынешним поколениям мирное и светлое будущее", - сказал Леонид Заяц.

Он вспомнил себя семилетним и то, как масштабно и торжественно тогда проходило празднование Дня Победы с участием огромного количества освободителей: воинов фронтовиков, партизан, подпольщиков, всех, кто отстоял независимость Родины. Родители Леонида Зайца встретили Победу в Германии. Отец - фронтовик, мать выполняла поручение подпольного обкома коммунистической партии. "Много моих родственников участвовали в партизанском движении, поэтому мне довелось не раз слышать воспоминания о боевых действиях непосредственно от тех людей, которые с оружием в руках отстояли независимость нашей страны", - рассказал руководитель области.

"Я хочу от всей души поздравить жителей Могилевской области с Днем Победы, пожелать им мирного неба, светлых будней, здоровья, счастья и благополучия. Чтобы никогда ни их дети, ни их внуки не испытали ужаса войны", - заключил Леонид Заяц.-0-