День пограничника отпразднуют на "Линии Сталина"

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 25 мая пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню пограничника, сообщили организаторы.
На территории комплекса состоится военно-историческая реконструкция, во время которой зрители смогут вживую увидеть события первого дня Великой Отечественной войны и стать свидетелями самоотверженной обороны одной из застав. В реконструкции будут задействованы военно-исторический клуб "Солдаты Победы" и боевая техника времен ВОВ.
С 11.00 начнут работать интерактивные зоны, где каждый сможет научиться стрелять из пневматического оружия, принять участие в мастер-классах, а также попробовать свои силы в исторической викторине. Самые активные посетители получат дипломы и ценные призы. Для маленьких гостей будет работать детская комната.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства обороны Беларуси.-0-
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