День призывника прошел в минском Дворце детей и молодежи "Золак"

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Дворце детей и молодежи "Золак" прошел день призывника, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

В мероприятии приняли участие около 200 учащихся 10-х и 11-х классов из всех школ и лицеев Заводского района. Военнослужащие 2-й инженерной бригады, 361-й базы охраны и обслуживания, 3620-й артиллерийской базы вооружения, а также представители органов пограничной службы представили образцы современной военной формы одежды и стрелкового оружия.

Перед юными зрителями выступили вожатые служебных собак кинологического центра Вооруженных Сил со своими четвероногими воспитанниками.

На мероприятии школьники пообщались с ветеранами Вооруженных Сил, воинами-интернационалистами.-0-

Фото Министерства обороны