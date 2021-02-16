День родного языка отметят в Могилеве

16 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. День родного языка отметят публичные библиотеки Могилева тематическим марафоном. Мероприятия будут проходить 17 и 18 февраля. Об этом БЕЛТА сообщила главный библиотекарь отдела библиотечного маркетинга Центральной городской библиотеки имени К.Маркса Лилия Копытова.

"21 февраля во всем мире празднуется День родного языка. И каждый год к этой дате сеть наших библиотек придумывает интересные мероприятия, которые позволяют окунуться в красоту белорусского языка. В этом году это будет целый марафон - акции, конкурсы, чтения белорусских сказок и игры", - отметила главный библиотекарь.

В эти дни во всех библиотеках города будет проходить флеш-батл "Хуткамоўкі. Чытаем разам". Участниками этого флеш-батла могут стать все желающие. В читательском салоне "Смак роднай мовы" пройдут интерактивные чтения. В режимах онлайн и офлайн будут читать произведения белорусских классиков, сказки и многое другое. Современные могилевские писатели поделятся с участниками марафона своими мыслями о значении белорусского языка.

"Проверить свои знания белорусского языка можно будет в библиотеке-филиале №6, приняв участие в языковом диктанте "Такія знаёмыя назвы і словы, такая цудоўная родная мова", а также вместе с друзьями сыграть в уникальную настольную игру "Мова", - рассказала Лилия Копытова. - Необычное поэтическое фойе будет работать в библиотеке-филиале №9 им. Я.Купалы. Здесь же все, кто является поклонником народного стиля, смогут сделать оригинальные фотографии, посетив тематическую фотозону".

Во время марафона в режиме онлайн в аккаунтах библиотек можно будет разгадать кроссворды, поучаствовать в тематических играх. В эти дни будут работать выставки книг, экспозиции и инсталляции - здесь можно будет найти самые читаемые книги белорусских авторов. Кроме этого, будут представлены произведения современных писателей.-0-