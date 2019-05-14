День семьи в Гродно отметят парадом детских колясок

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Театрализованное шествие с участием 70 детских колясок, посвященное Дню семьи, пройдет 15 мая в центре Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в администрации Ленинского района города.

Традиция таким образом отмечать День семьи в районе зародилась несколько лет назад. Небольшой праздник за это время стал по-настоящему брендовым городским мероприятием. "Он собирает большое количество зрителей. Немало и тех, кто изъявил желание стать участником. В традиционном параде по центральным улицам города проедут более 70 украшенных колясок", - рассказали в администрации Ленинского района.

Фантазию участников не ограничивают. Каждый год родители превращают коляски в сказочные корабли, автомобили, а малышей - в героев популярных книжек, фильмов и мультиков. Традиционно победители определяются в нескольких номинациях.

Стартует шествие в 17.00 от площади Советской. Финиширует парад колясок в парке им. Жилибера. Сопровождать шествие будут ростовые фигуры любимых мультипликационных героев. Они же на сцене в парке откроют первый мультфестиваль. В парке будут работать интерактивные спортивные и игровые площадки. Запланированы концертные и танцевальные шоу-программы, работа аттракционов и аниматоров.-0-