День Швеции проходит в Верхнем городе в Минске

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой праздник в Верхнем городе сегодня станет кульминацией Недели Швеции в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

С 23 мая в столице шли показы шведских фильмов на языке оригинала с белорусскими субтитрами, состоялись мастер-класс по скандинавской ходьбе, презентация белорусского перевода книги Ульфа Старка и Линды Бундестам "Звери, которых не видел никто". И в концертном зале "Верхний город" выступил известный шведский дуэт Duo Lasine-Sigova в составе пианистки Юлии Сиговой и концертмейстера Оперного театра города Мальмё скрипача Антона Ласина. А сегодня День Швеции, организованный посольством этой страны в Минске и столичной мэрией, развернется в историческом центре города галереей интерактивных площадок с акцентом на детей - в честь их праздника 1 июня.

Хедлайнером концертной программы станет победительница "Евровидения-2012" Лорин. Но это вечером. А днем на главной сцене можно послушать шведский хор и белорусский ансамбль солистов "Вытоки", поучаствовать в интерактивной викторине о Швеции, посмотреть фильм "Полет над Стокгольмом", узнать секреты национальной кухни от фуд-блогеров. Прозвучат всемирно известные хиты шведских коллективов в исполнении ансамбля Петра Клюева. Романтичное настроение своими балладами создаст поп-исполнитель Йенс Лекман, а также зажжет популярная белорусская рок-группа J:Морс.

Впервые на празднике появятся инклюзивная и экологическая площадки. Наведавшись в шведский экодворик, можно узнать, что такое экофика, познакомиться с инклюзивным бариста, поучаствовать в мастер-классе по сортировке мусора и росписи экоторб, увидеть выступление экотеатра. Здесь же будет работать экомаркет органической продукции и выпечки.

Основные площадки для детских развлечений наполнят ярким красками и интерактивом фабрика "Полесье" и IKEA. Малыши и ребята постарше узнают, что такое чистая радость, на шоу мыльных пузырей, повеселятся вместе с больничными клоунами, организуют оркестр "Абы-что", повторят правила дорожной безопасности, поучаствуют в театрализованных чтениях книг.

Зрелищным мероприятием станут международные соревнования Клуба операторов дорожно-транспортной техники Volvo. Состязания определят двух сильнейших, кто сможет выстроить пирамиду из деревянных брусов и, не пролив ни капли, установить на нее ведро с водой. Победители выйдут в европейский финал и поборются за чемпионский титул.

На индустриальной площадке Husqvarna можно будет увидеть робота-газонокосилку, выставку техники и инструментов для сада, фотозону с мотоциклами, на автомобильной площадке Scania і Volvo - выставку грузовых и легковых авто. Сторонники здорового образа жизни на спортивной площадке смогут попасть на мастер-класс по скандинавской ходьбе, узнать, что такое флорбол, поболеть за команды открытого чемпионата по настольному хоккею либо сыграть в настольный теннис.

А еще можно будет полетать над Стокгольмом в виртуальной реальности, узнать о традициях празднования середины лета в Швеции с играми и песнями, разукрасить деревянные фигурки лося или символичную доларнскую лошадку и получить шведские сувениры за участие в конкурсах, сфотографироваться с персонажами шведских сказок или самим перевоплотиться в них с помощью аквагрима.

Желающие проявят креатив в конкурсе "На День Швеции надень Швецию": нужно прийти на праздник в костюмах этой страны или одежде с цветами ее госсимволики. Победители получат приглашение в гости к послу Швеции.

Как от виртуальных путешествий перейти к реальным, подскажут на турплощадке. Будет у посетителей праздника и шанс выиграть сертификат на тур в Швецию для двоих - нужно лишь активно собирать лайки в Instagram-конкурсе #Швецыяпобач.-0-