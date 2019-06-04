День Швеции проведут 5 июня в Гомеле

4 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопрос от посла на турнире "Что? Где? Когда?", мастер-классы и презентация мюзикла включены в программу Дня Швеции, который пройдет в Гомеле 5 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И. Ленина, где состоится масштабное действо.

Познакомиться с традициями скандинавского государства и заочно побывать в Королевстве Швеция можно будет на мероприятия, открытие которого запланировано на 14.00. Гостей поприветствуют Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон, а также представители областной власти и учреждения.

"Что? Где? Когда?" произошло в королевстве в разное время, выяснят участники одноименной игры. Этому будут способствовать вопросы на тему Швеции. Тон игре задаст ведущий - руководитель клуба интеллектуальных игр "Белая Рысь", обладатель "Хрустальной совы" Леонид Климович. Специальный вопрос озвучит и посол. Команде-победителю и приз вручит Кристина Юханнессон.

О традициях и техниках валяния в Швеции и Беларуси расскажет Вероника Фомина, которая прошла стажировку на Скандинавском полуострове. Мини-лекция и мастер-класс по валянию готландской овечки - для любителей рукоделия. В ответ гомельские мастера также продемонстрируют изделия декоративно-прикладного искусства. Ознакомиться с экспонатами ручной работы можно будет на выставке арт-объектов из войлока.

Музыкальная гостиная с мастер-классом от шведского проекта ShareMusic & PerformingArts для людей с ограниченными возможностями развернется в фойе на первом этаже. В работе площадки примут участие представители Гомельской городской организации общественного объединения "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам". Накануне ребята с ограниченными возможностями пройдут подготовку на базе областного центра народного творчества. А 5 июня они представят совместно поставленный инклюзивный номер. Также на мастер-классе команда из Швеции покажет, как на специальном переносном наборе музыкальных инструментов легко и увлекательно создавать мелодии.

На сцене библиотеки в 17.00 будет поставлен мюзикл про Петсона и Финдуса по мотивам сказок Свена Нурдквиста в исполнении музыкантов Андруся Такинданга и Валерии Володько. Часом позже гомельчан приглашают в арт-кафе на экофику с презентацией. Как уточнили организаторы, это аналог кофе-паузы с дегустацией продуктов из пекарен областного центра. Здесь подкрепленные пищей духовной смогут обсудить и отведать хлеба насущного. В течение дня будут работать фотовыставка Access Ability Шведского института и выставка книг. Также можно бкдет сделать фото на память со шведским талисманом - лосем. Двери учреждения будут открыты для всех, кто в этот день захочет почувствовать атмосферу Швеции.

Мероприятие приурочено к Национальному дню Швеции (или Дню шведского флага), который отмечается в этой скандинавской стране 6 июня.

Организатором выступает Гомельская областная универсальная библиотека имени В.И. Ленина и посольство Швеции в Беларуси.-0-