День Танкиста в 2019 году объединится с Wargaming Fest

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. День танкиста в минском парке Победы в 2019 году выйдет на новый уровень, объединившись с WG Fest - фестивалем любителей игр Wargaming, ранее проводившемся в Москве, сообщили БЕЛТА в минском центре разработки.

15 сентября "WG Fest 2019: День Танкиста" развернется на территории 100 га, а разработчики Wargaming со всего мира поделятся с гостями праздника новостями любимых игр и представят новые.

В компании отметили, что помимо атмосферы танкового братства, общения с создателями самых разных игр и медийными персонами, гостей парка Победы будут ожидать значительно расширенная по сравнению с прошлым годом программа развлечений для всей семьи. Она будет включать турниры по играм Wargaming с призами, тематические фотозоны, фудкорты, аттракционы, конкурсы, мастер-классы, концерт известных музыкальных исполнителей, масштабный фейерверк и многое другое.

Вход на праздник, который проводится при поддержке Минского исполнительного комитета в рамках Дня города, традиционно будет бесплатным.

В прошлом году День танкиста в Минске отмечали более 200 тыс. человек из 10 стран.

Wargaming - один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4,5 тыс. сотрудников. Аудитория игр компании, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, представляет собой более 200 млн пользователей на всех крупных игровых платформах.-0-