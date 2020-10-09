"День тыквы" пройдет в Минском зоопарке 10 октября

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк проведет 10 октября на своей площадке "День тыквы" с праздничной программой и показательными кормлениями животных, сообщили БЕЛТА в пресс-службе учреждения.

С 10.00 до 13.00 участники конкурса тыкв со своими оригинальными поделками будут проходить через центральный вход бесплатно - по пригласительным билетам. И уже с 11.00 на центральной аллее будет организована выставка работ и композиций из тыквы. Авторы самых ярких работ получат награды. Для всех гостей подготовлена праздничная программа.

Одна из любимых составляющих всех праздничных программ зоопарка - показательные кормления животных - будет организована с 10.30 до 15.00.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержатся около 2 тыс. животных 500 видов.-0-