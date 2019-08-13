"День варенья" устроят 18 августа в Черикове

13 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Праздник-ярмарка "День варенья" пройдет 18 августа в Черикове, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

Сладкое мероприятие, приуроченное к Яблочному спасу, пройдет в районе в третий раз на площадке возле районного Дома культуры. Откроет праздник в полдень шествие Королевы варенья, а продолжится он театрализованной концертной программой "Самый сладкий праздник лета".

Кульминацией творческого проекта станет конкурс на лучшую заготовку варенья. В нем примут участие команды учреждений, организаций и предприятий города и района, а также индивидуальные участники, подавшие заявки. На протяжении всего дня будут работать тематические площадки: беседы за самоваром "Сладкие истории", коллективного приготовления варенья "Вар-варенье Дружбы", литературных чтений "Истории про варенье в книгах", а также детского творчества. Не обойдется без аттракционов, игр и конкурсов для малышей и торговых рядов.

Организаторами праздника выступают отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чериковского райисполкома и Централизованная клубная система Чериковского района.-0-