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"День варенья" устроят 18 августа в Черикове

Регионы 13.08.2019 | 08:44
Фото Pixabay
Фото Pixabay

13 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Праздник-ярмарка "День варенья" пройдет 18 августа в Черикове, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

Сладкое мероприятие, приуроченное к Яблочному спасу, пройдет в районе в третий раз на площадке возле районного Дома культуры. Откроет праздник в полдень шествие Королевы варенья, а продолжится он театрализованной концертной программой "Самый сладкий праздник лета".

Кульминацией творческого проекта станет конкурс на лучшую заготовку варенья. В нем примут участие команды учреждений, организаций и предприятий города и района, а также индивидуальные участники, подавшие заявки. На протяжении всего дня будут работать тематические площадки: беседы за самоваром "Сладкие истории", коллективного приготовления варенья "Вар-варенье Дружбы", литературных чтений "Истории про варенье в книгах", а также детского творчества. Не обойдется без аттракционов, игр и конкурсов для малышей и торговых рядов.

Организаторами праздника выступают отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чериковского райисполкома и Централизованная клубная система Чериковского района.-0-

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Теги
Могилев, праздник, ярмарка
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