День влюбленных в жизнь и мастер-класс по валентинкам пройдут в Гомеле 12 февраля

8 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. День влюбленных в жизнь - интерактивная книжная выставка ко Дню всех влюбленных и мастер-класс по изготовлению валентинок пройдут 12 февраля в Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И.Ленина, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Творческий коллектив библиотеки готовит несколько тематических проектов. Интерактивная выставка, приуроченная к самому романтичному дню в году, представит материалы об истории и традициях его празднования в разных странах. Здесь же можно будет вспомнить самые знаменитые истории любви.

Также в библиотеке помогут влюбленным разных возрастов подготовиться к празднику. На мастер-классе предложат изготовить подарочные валентинки с поэтическими строками о любви для тех, в чьих сердцах живет это светлое чувство.

14 февраля в 18.00 в актовом зале библиотеки начнется программа "Джаз для влюбленных". Bortnowski trio - саксофон, контрабас, гитара - готовят атмосферную программу.-0-