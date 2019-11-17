День выборов определяет судьбу и всей страны, и каждого гражданина - кавалер орденов Трудовой Славы

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. День выборов депутатов в Палату представителей определяет судьбу и всей страны, и каждого ее гражданина. Убежденность в этом выразил в беседе с корреспондентом БЕЛТА кавалер трех орденов Трудовой Славы, заслуженный рационализатор БССР Григорий Федорцов.

Свой голос Григорий Федорцов отдал на участке №9 в Гомельском городском лицее №1."Сегодня у нас в стране особый, важный, решающий день, когда определяется судьба и страны, и конкретно каждого ее гражданина. Особая ответственность лежит именно на избирателях, которым обязательно нужно проявить свою гражданскую позицию", - сказал заслуженный рационализатор. По его словам, безразличие в таком важном процессе должно быть исключено. "Отрадно, что на нашем участке сегодня много семей с детьми. Таким образом люди с детства на примере родителей, бабушек и дедушек учатся быть настоящими гражданами", - добавил собеседник. Сам 86-летний Григорий Федорцов - активный участник всех избирательных кампаний. Неоднократно был председателем участковой комиссии, членом комиссии, доверенным лицом кандидатов в депутаты.

Сегодня, прежде чем сделать выбор, он внимательно изучил программы всех шестерых кандидатов. "Меня интересовала их трудовая деятельность, конкретные достигнутые результаты. Важен и заработанный авторитет, а также заслуги как перед своим коллективом, так и на более высоком уровне", - подчеркнул собеседник. В то же время он считает, что в парламенте должно быть больше представителей рабочего класса. "Люди, у которых руки в мозолях, шрамах, знают, чем живет простой человек, и им эти проблемы понятны и близки", - пояснил свою точку зрения Григорий Федорцов.

Трудовой стаж заслуженного рационализатора БССР превышает 43 года. Он работал на целине - в 50-х годах прошлого столетия участвовал в строительстве совхоза "Павловский" в Костанайской области Казахстана. В Гомеле трудился на "Гомсельмаше", заводе торгового оборудования. На его счету десятки изобретений и рационализаторских предложений. Основываясь на собственном жизненном и трудовом опыте, Григорий Федорцов считает, что в депутатской работе приоритетом должно быть решение всего спектра вопросов, волнующих избирателей. Также он подчеркнул важность активной и эффективной обратной связи народных избранников со своими избирателями. "Депутаты должны выполнять свои обещания, воплощать в жизнь пункты предвыборных программ, держать отчет перед людьми. Это очень ответственная работа", - заключил он.

Сегодня в Гомельской области работают 1009 участков для голосования. В регионе на 17 мест в Палате представителей претендуют 72 кандидата.-0-