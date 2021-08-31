День знаний в столичной подземке: о правилах безопасности пассажирам напомнил Метрович

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "День знаний в Минском метро" стартовала сегодня в столичной подземке: анимационный персонаж Метрович и его помощники из числа работников метро проводили викторину на знание детьми и подростками правил безопасного поведения в метро, передает корреспондент БЕЛТА.

Минский метрополитен поддержал мероприятия Единого республиканского дня безопасности, которые проводятся для учащихся учреждений образования страны с 1 по 10 сентября.

"Очень важно научить детей и подростков соблюдать основные правила безопасного поведения в подземке. Потому что уже с 7-летнего возраста ребенок имеет право совершать поездку в метро без сопровождения взрослых. И к этому его нужно обязательно подготовить, он должен знать определенные правила. Их сегодня напомнит наш анимационный персонаж Метрович. Мы его придумали специально, чтобы в интересной, игровой форме обучать, проводить какие-то викторины", - рассказал официальный представитель Минского метрополитена Андрей Дроб.

Двухметровая ростовая кукла Метровича на станции метро "Октябрьская" привлекала внимание не только юных, но и взрослых пассажиров. Дети получали за правильные ответы красочные листовки с основными правилами поведения и могли сфотографироваться с добродушным Метровичем. Он, кстати, не стал ограничиваться только одной станцией, но спустился к платформе, где тоже пообщался с детворой, а затем переместился на поезде на станцию "Площадь Победы", где продолжил свои викторины.

Дети разных возрастов легко справлялись с вопросами: они знали, что нельзя бегать по эскалатору, по платформе, не стоит пытаться блокировать двери поезда, когда они уже закрываются, нельзя пытаться самостоятельно достать вещь, которая упала на рельсы - надо обратиться к работнику метрополитена. Как пояснил минчанин Денис, который пойдет уже в седьмой класс, самостоятельно ездить на метро он стал почти сразу, как пошел в школу, поэтому родители его хорошо подготовили.

Накануне Метрович посетил общежитие для семейных сотрудников метрополитена, где в такой же веселой игровой форме провел ликбез по безопасности с детьми, которые впервые сядут за парты в этом году. А 1 сентября работники службы безопасности и службы движения вместе с колоритным персонажем проведут урок с учениками начальных классов подшефной школы №165. Планируются аналогичные выступления и в других учебных заведениях столицы в рамках акции.

Персонаж Метрович был создан около 6 лет назад. Примечательно, что потом оказалось, что он один в один похож на начальника станций "Петровщина" и "Малиновка" - серьезный, важный и ответственный. Спустя какое-то время анимационный персонаж получил воплощение в виде ростовой фигуры. Участвовал он в популяризации туризма в Минске накануне Европейских игр, в просветительской кампании по использованию защитных повязок для профилактики COVID-19.

Шагнул Метрович и в анимационные ролики. Их метрополитен создает по различным темам, чтобы помочь юным пассажирам ознакомиться с правилами в игровой форме. Первый мультфильм посвящен правилам поведения на эскалаторе, а второй рассказывает, что делать, если вы уронили предмет на пути метрополитена. В них анимационные персонажи Метрович, Даша и Паша показывают, что можно, а что нельзя делать в метро. Каждый из анимационных роликов набрал уже по 120 тыс. и более просмотров на канале YouTube. "Сейчас мы снимаем самую сложную серию: как себя вести, если ты случайно попал на пути. Мы нашли форму, чтобы, не травмируя детскую психику, показать, как действовать", - добавил Андрей Дроб.

Под платформой находится контактный рельс, который обозначен ярко-желтым коробом, в нем очень сильное напряжение - 825 В, которые опасны для жизни человека. Если человек упал на пути, прежде всего ему нужно попасть в безопасную зону - за черно-белой реечкой, перед которой останавливается поезд. И дальше, после отключения напряжения, сотрудник станции спустится через специальную калитку, и выведет пассажира (либо его поднимают, если сам он перемещаться не может).

Андрей Дроб напомнил о некоторых основных правилах, которые, на первый взгляд, кажутся незначительными, но действительно могут уберечь от беды. Например, на платформе стоит снять наушники, чтобы слышать объявления, предупреждения или случайно, заслушавшись музыкой, не заступить за желтую линию. На эскалаторе важно держаться за поручень правильно, следить, чтобы были завязаны шнурки, избегать попадания длинной одежды в зазоры движущейся ленты. Разрешается брать с собой в метро самокаты определенных габаритов, но кататься на них на платформе категорически запрещено. Стоит также помнить, что, если не придержать двери на входе в метро, они могут повредить идущему следом человеку, особенно ребенку. И в целом от уважительного отношения друг к другу тоже очень многое зависит.-0-