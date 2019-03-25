Дендропарк имени поэта Николая Янченко заложат в Могилевском районе

25 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. По инициативе местных жителей и Вендорожского сельсовета в д.Новоселки 13 апреля во время республиканской акции "Неделя леса" заложат дендропарк имени поэта, прозаика и переводчика Николая Янченко. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в сельсовете.

Дендропарк разместится на пустыре, который примыкает к улице Центральной на самом въезде в населенный пункт. По задумке авторов идеи, он должен со временем превратиться в своеобразную зону отдыха с каскадом прудов, беседками, арт-скамейками и подсветкой. В день старта акции "Неделя леса" здесь планируется высадить более 200 саженцев различных деревьев, заложить сад камней с лабиринтом и березовую аллею, которая приведет к валуну Николая Янченко. Изготовить памятный знак взялся известный могилевский скульптор Александр Меньков. Планируется на большом гранитном камне вырезать строки одного из стихотворений поэта.

"В Год малой родины мы хотим возродить память и популяризировать творчество известного земляка, который родился в соседней деревне Заболотье и свои лучшие произведения посвятил малой родине, воспевая сельский быт, человека-труженика, красоту природы родного края, - сказал Александр Меньков. - В перспективе (за это возьмутся участники туристического микрокластера "Лазенькі") планируется из Новоселок разработать веломаршрут в Заболотье и установить на месте, где родился писатель, также памятный знак в его честь. Дочь писателя, которая проживает в Рогачеве, дала свое согласие и на переиздание стихов поэта".

К акции 13 апреля подключится актив районной организации БРСМ, представители профсоюза, депутатского корпуса, общественности и местные жители. Совместными усилиями в этот день также планируется навести порядок и убрать мусор рядом с местной речушкой, которая протекает в центре деревни. "Приводя в порядок и благоустраивая этот населенный пункт, мы сделаем его более привлекательным в том числе для туристов, - отметила председатель Вендорожского сельского Совета Марина Мельникова. - Надеемся, что местные жители будут поддерживать порядок и развивать дальше свою территорию. В сентябре здесь планируется провести праздник четырех стихий "Агмень", за организацию которого взялась местная агроусадьба".

Партнерами акции выступают Могилевское отделение Союза писателей Беларуси, Вендорожское лесничество, ЗАО "Серволюкс Агро" (филиал ЗАО "Серволюкс"), РУП "Могилевэнерго", предприятие "Могилевзеленстрой", питомник растений "Зеленый рай" и предприятие "Семена трав".

Николай Игнатович Янченко (Мiкола Забалоцкi, Мiкола Пчаляр) родился 22 июня 1931 года в д.Заболотье в семье коваля. В 1946 году закончил Заболотскую начальную школу, в 1952-м - Тишовскую среднюю школу, затем - истфак Могилевского пединститута (1956). Преподавал в Брожской СШ в Бобруйском районе, в Дворецкой СШ Глусского района. Работал в районных газетах в Рогачеве, Жлобине, Калинковичах, Корме. Литературной работой занимался с 1958 года. Из-под его пера вышли 3 сборника поэзии, несколько книжек рассказов для детей и раскрасок. Занимался переводами. Некоторые его стихи положены на музыку. Умер в 2000 году. В его честь в Рогачеве названа улица.-0-