Депутат должен прежде всего работать с людьми - Масейков

20 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Прежде всего депутат должен работать с людьми на местах. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился директор Могилевского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта Александр Масейков.

Он был избран депутатом Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва по Могилевскому-Промышленному избирательному округу №87. За время предвыборной кампании провел более 80 встреч с жителями округа. "Для себя я определил несколько правил, которых буду придерживаться во время работы в парламенте. Одно из первых - ни одно обращение граждан не должно оставаться без внимания. Ведь не просто так парламентариев выбирают люди. Им важно, чтобы их слышали. Им нужно знать, что в своих проблемах они не одни. Первостепенная обязанность депутата - работать с людьми, пытаться находить решения и возможности для улучшения жизни каждого гражданина" - отметил Александр Масейков.

Кроме этого, важным направлением своей деятельности он отмечает развитие спорта и оздоровления в Беларуси. "Для меня как спортсмена эта тема очень близка. Я иду в парламент с надеждой реализовать новые проекты, - подчеркнул Александр Масейков. - Мы должны привлекать к занятием спортом больше людей. Потому что это определяет здоровье нации. Будь то профессиональный или массовый спорт. Вышел человек вечером во двор, сделал небольшую пробежку, позанимался на спортивных снарядах - это нужно поощрять и создавать для этого все условия. Необходимо улучшить спортивную инфраструктуру в школах, детских садах и дворах домов. Мы должны привлекать молодежь. И это касается не только спорта. У молодых людей много смелых и интересных идей, для реализаций которых им нужна помощь. Потому что в силу возраста они еще не знают, как претворить их в жизнь".

Александр Масейков уверен, что добиться высоких результатов можно совместным трудом. "Потому что многие вопросы можно решить на местах. Однако есть и те, решение которых можно найти только на республиканском уровне. Нам всем здесь жить. А как жить - зависит от нас", - заключил он.-0-