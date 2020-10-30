Депутат: Конституцию нужно реформировать не под политическую обстановку, а обдуманно

30 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Основной закон страны нужно писать исходя из принципов, которые позволят развиваться обществу долгие годы. Такое мнение во время диалоговой площадки в Витебском госуниверситете имени П.М.Машерова высказал депутат Палаты представителей кандидат юридических наук Алексей Егоров, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, Конституция - важнейший документ, цементирующий права и обязанности в любом обществе. Поэтому основной закон нужно реформировать не под политическую обстановку и обдуманно решить, как перераспределить полномочия между госорганами и ветвями власти. "Важно, чтобы Конституция отражала принципы, которые позволят нормально развиваться обществу на долгие годы, нужно ее писать, не подстраиваясь под сегодняшний или завтрашний момент", - отметил Алексей Егоров.

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин

Он также высказал идею на время работы над изменениями в основной закон создать широкомасштабную структуру в виде Конституционного совета, которая будут включать юристов, представителей общественных объединений и политических партий. "Потому что рабочая группа в основном занимается оттачиванием тех норм, тонкостей, несогласованностей, которые проникли в проект конституционных изменений во время обсуждений. Конституционный совет же должен вырабатывать доктрины", - сказал депутат и добавил, что на диалоговых площадках нужно искать компромиссные идеи.

Член Совета Республики Юрий Деркач

Депутат Палаты представителей Ирина Полякова

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин подчеркнул, что идеи изменений в Конституцию должны писать профессионалы-юристы. Нужно как можно больше говорить с людьми, дискуссировать и понимать, что будут разные мнения, и их учитывать. По его словам, чем шире будет диалог, тем сплоченнее будет общество.

Депутат Палаты представителей Светлана Горваль

Член Совета Республики Дмитрий Демидов

Сегодня в Витебском государственном университете прошла диалоговая площадка. В ней приняли участие представители власти и общественных объединений, депутаты парламента, сенаторы. Стороны обсудили темы и предложения из регионов, поступившие по итогам диалоговых площадок. Участники встречи подытожили, что перемены должны идти эволюционным путем. Также эксперты обратили внимание: когда над проектом изменений в основной закон начнет трудиться рабочая группа, в этом процессе должна быть максимальная открытость.-0-

Первый секретарь Витебской областной организации ОО "БРСМ" Вячеслав Хрол, председатель Витебского областного отделения ОО "Белорусское общественное объединение ветеранов" Сергей Ольсиевич и член Совета Республики Юрий Деркач

Фото Александра Хитрова