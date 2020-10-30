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30 октября 2020, 18:19

Депутат: Конституцию нужно реформировать не под политическую обстановку, а обдуманно

Алексей Егоров
Алексей Егоров

30 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Основной закон страны нужно писать исходя из принципов, которые позволят развиваться обществу долгие годы. Такое мнение во время диалоговой площадки в Витебском госуниверситете имени П.М.Машерова высказал депутат Палаты представителей кандидат юридических наук Алексей Егоров, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, Конституция - важнейший документ, цементирующий права и обязанности в любом обществе. Поэтому основной закон нужно реформировать не под политическую обстановку и обдуманно решить, как перераспределить полномочия между госорганами и ветвями власти. "Важно, чтобы Конституция отражала принципы, которые позволят нормально развиваться обществу на долгие годы, нужно ее писать, не подстраиваясь под сегодняшний или завтрашний момент", - отметил Алексей Егоров.

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин
Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин

Он также высказал идею на время работы над изменениями в основной закон создать широкомасштабную структуру в виде Конституционного совета, которая будут включать юристов, представителей общественных объединений и политических партий. "Потому что рабочая группа в основном занимается оттачиванием тех норм, тонкостей, несогласованностей, которые проникли в проект конституционных изменений во время обсуждений. Конституционный совет же должен вырабатывать доктрины", - сказал депутат и добавил, что на диалоговых площадках нужно искать компромиссные идеи.

Член Совета Республики Юрий Деркач
Член Совета Республики Юрий Деркач
Депутат Палаты представителей Ирина Полякова
Депутат Палаты представителей Ирина Полякова

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин подчеркнул, что идеи изменений в Конституцию должны писать профессионалы-юристы. Нужно как можно больше говорить с людьми, дискуссировать и понимать, что будут разные мнения, и их учитывать. По его словам, чем шире будет диалог, тем сплоченнее будет общество.

Депутат Палаты представителей Светлана Горваль
Депутат Палаты представителей Светлана Горваль
Член Совета Республики Дмитрий Демидов
Член Совета Республики Дмитрий Демидов

Сегодня в Витебском государственном университете прошла диалоговая площадка. В ней приняли участие представители власти и общественных объединений, депутаты парламента, сенаторы. Стороны обсудили темы и предложения из регионов, поступившие по итогам диалоговых площадок. Участники встречи подытожили, что перемены должны идти эволюционным путем. Также эксперты обратили внимание: когда над проектом изменений в основной закон начнет трудиться рабочая группа, в этом процессе должна быть максимальная открытость.-0-

Первый секретарь Витебской областной организации ОО "БРСМ" Вячеслав Хрол, председатель Витебского областного отделения ОО "Белорусское общественное объединение ветеранов" Сергей Ольсиевич и член Совета Республики Юрий Деркач
Первый секретарь Витебской областной организации ОО "БРСМ" Вячеслав Хрол, председатель Витебского областного отделения ОО "Белорусское общественное объединение ветеранов" Сергей Ольсиевич и член Совета Республики Юрий Деркач

Фото Александра Хитрова

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