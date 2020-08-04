Депутат: мы должны сохранить независимую Беларусь для наших потомков

4 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мы должны сохранить независимую Беларусь для наших потомков. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился председатель Могилевского городского Совета депутатов Максим Гурин, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Мы должны сохранить независимую Беларусь для наших потомков. Наша страна прошла большой и серьезный путь развития и достигла высоких результатов. И в наших силах сохранить и приумножить их, вкладывая свой труд, - отметил Максим Гурин. - На пути дальнейшего развития нельзя поддаваться эмоциям и провокациям. Каждый должен обдуманно подходить к тому, какую информацию он получает. В век высоких технологий, развития интернета это особенно важно. Потому что легко разрушить то, что мы имеем, намного сложнее начинать все с чистого листа".

"Мы видим, что в нашей стране не остается без внимания любая сфера жизни. Потому что в гармоничном развитии страны не бывает неважных вещей. Развиваются медицина и образование, экономика и IT-сфера, модернизируются имеющиеся промышленные предприятия, строятся новые. И главная ценность нашего государства - люди. На этой земле жить нашим детям, внукам и правнукам. И мы должны создавать все условия для их мирной жизни, дать им возможность раскрыть свой потенциал и применить его на благо нашей страны и ее граждан", - заключил председатель Совета депутатов.-0-